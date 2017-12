Gremio vs Pachuca, semifinal Mundial de Clubes, horario y canales de TV

El sueño del primer equipo de CONCACAF en la final

El campeón de la Copa Libertadores de América será el obstáculo del Pachuca mexicano en su aspiración de llegar a la final de Mundial de Clubes de la FIFA.

Apenas doce días después de conquistar la cima del fútbol sudamericano ante Lanús, se presenta el Gremio en los Emiratos Árabes con la vitola de principal candidato a arrebatarle al Real Madrid el título mundial, pero también expuesto a que una sorpresa previa ante el Pachuca desbarate sus sueños, como bien sabe su entrenador, Renato Gaucho.

“Una semifinal es siempre muy difícil. A veces se ve un partido de un adversario y no se ve tanta calidad o el rival no jugó tan bien, pero todo el mundo quiere ganarle al Gremio, como todo el mundo quiere ganar del Real Madrid”, aseguró Renato a la televisión del club de Porto Alegre.

Porque es cierto que el Pachuca no impresionó en su debut, el pasado sábado, ante el Wydad de Casablanca. Los Tuzos precisaron una prórroga para derrotar a un equipo marroquí que jugó casi una hora un jugador menos y que tan sólo dobló la rodilla por un remate de cabeza de Víctor Guzmán, cuando faltaban ocho minutos para alcanzar la tanda de penaltis.

“El partido se puso complicado porque entramos nerviosos y tensos, pero conforme pasaron los minutos nos adaptamos”, admitió el “Pocho” Guzmán, que aventura que contra Gremio se puede ver otra versión del campeón mexicano.

Al artífice de la clasificación, no le impone la categoría del rival: “Hay que ganarle al que se ponga enfrente. El que sea, pensamos que se puede lograr”.

La recompensa es mayúscula, porque convertiría a los Tuzos en el primer conjunto de la CONCACAF que alcanza una final y esa es la gran baza de un equipo que no tiene nada que perder, porque ya cumplió con las expectativas.

Cómo ver Gremio vs Pachuca

Estadio: Hazza Bin Zayed, Emiratos Árabes Unidos.

Fecha y Hora: Martes 12 de diciembre 12:00 p.m. ET/ 11:00 a.m. CT / 9:00 a.m. PT

TV: Telemundo

Streaming: Telemundo Deportes App, Fox Soccer Match app