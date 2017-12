Si comes picante, notarás este cambio positivo en tu organismo

Si eres el tipo de persona que no puede comer sin una buena porción de salsa picante, un nuevo estudio publicado hoy en la revista médica Hypertension te tiene buenas noticias: Es posible que los alimentos picantes no solo agreguen un poco de sazón a tus comidas, sino que también pueden estar mejorando tu salud.

Los investigadores de Third Military Medical University en Chongquing, China, analizaron las preferencias de sabores y la salud de 606 personas en ese país, y encontraron que a quienes les gustan los alimentos picantes, no solo prefieren alimentos menos salados, sino que comieron un aproximado de media cucharada menos por día que las personas a las que no les gustan. Aún mejor, su presión sanguínea fue más baja en 8 mmHg sistólica (el número más alto de la lectura); y 5 mmHg diastólica (el número más bajo).

Además, cuando el equipo analizó las tomografías cerebrales de humanos y ratones después de comer tanto sal como capsaicina, el componente activo de los chiles picantes, notaron que ambos ingredientes mostraron respuestas similares en regiones del cerebro que perciben el sabor salado. Los alimentos picantes pueden engañar al cerebro y hacerlo pensar que los alimentos están más salados de lo que en realidad están, según el reporte de los investigadores.

Estos resultados “pueden proporcionar una nueva estrategia para prevenir la hipertensión inducida por la sal,” dice el doctor Zhiming Zhu, Ph.D., profesor de medicina cardiovascular y metabolismo, y director del Centro para tratar la hipertensión y enfermedades metabólicas en el Hospital Daping en Third Military Medical University.