Descubre la clave para vencer el miedo

La empresaria Connie Tang, presidenta y directora ejecutiva de Princess House, comparte su fórmula para alcanzar las metas, en el plano personal y profesional

El miedo es la primera barrera por derribar cuando se transita en el camino al éxito, según la empresaria, Connie Tang, quien partiendo de sus propios temores y de los obstáculos que ha superado en lo personal y en el terreno de los negocios, quiere compartir la fórmula con la que ha logrado salir airosa de los momentos difíciles en su vida.

“¿Qué haces cuando tienes miedo? Inmediatamente entras en pánico y no puedes moverte, no puedes ni pensar bien. Es lo mismo que ocurre cuando intentamos abrir un negocio o nos proponemos comenzar una dieta. Si no enfrentamos el miedo no hacemos nada”, explica la autora de “Vivir sin miedo: 8 Valores para cambiar vidas y lograr el éxito”, un libro bilingüe inglés –español.

Tang, quien habla fluidamente inglés, español y cantonés, incluye en su hoja de vida cargos en alta gerencia de compañías como Jafra Cosmetic International y BeautiControl, antes de ser nombrada como la primera mujer presidenta y directora ejecutiva de Princess House, una empresa que realiza venta directa de utensilios de cocina y productos para el hogar, con sede en Taunton, Massachusetts.

La empresaria, que emigró junto a su familia desde Hong Kong a Estados Unidos con apenas 11 meses, afirma que uno de los miedos más grandes que tuvo que enfrentar en su vida fue mudarse de Nueva York, la ciudad en la que había vivido toda su vida, a Texas, con muy poco dinero en su cuenta de banco y sin oferta de trabajo.

“Fue una etapa difícil porque yo no conocía nada más que Nueva York, pero mi esposo y yo queríamos un futuro mejor. Nos mudamos sin un plan y tomar ese riesgo cambió mi vida. Vencimos el miedo a lo desconocido, a empezar desde cero. Otro momento de miedo fue durante mi faceta de músico. Dejé a un lado la inseguridad y eso me permitió llegar hasta Carnegie Hall, algo que recuerdo con mucho orgullo”, agrega la graduada de Brooklyn College y madre de una niña.

Tang plantea que el miedo siempre está al acecho, por eso confiesa que sin importar sus logros y títulos aún tiene momentos de temor. “El miedo llega sin importar la posición, pero hay que combatirlo porque es la raíz de muchos males”, comenta.

Su lado hispano

El 90 por ciento de las personas con las que ella trabaja son mujeres hispanas y explica que uno de los errores más comunes que encuentra entre la referida comunidad es la falta de perseverancia. En este sentido, ella afirma que por simples que sean las metas, todas requieren de consistencia y de mucha dedicación, por lo que resulta esencial tener determinación y mantener el enfoque en la meta.

“Es como sucede con los atletas o músicos, ellos no entrenan únicamente cuando el clima está bien y las condiciones son favorables, practican y se ejercitan todo el tiempo. De igual manera, ocurre en negocios o cualquier otro aspecto de la vida. En mi libro hablo de ocho recursos vitales para triunfar, pero estas herramientas son además cualidades que sin dudas pueden abrir puertas”, afirma.

Tang, quien trabaja desde su casa en Thousand Oaks, California, explica que resulta fácil desalentarse cuando los resultados no son los esperados, pero exhorta a continuar, asumir errores, evaluar continuamente los esfuerzos que se realizan e incluso a cambiar de estrategia si es necesario.

“Hay una expresión muy cierta que hay que tener en cuenta. ‘Es locura hacer lo mismo siempre y esperar resultados diferentes’. Si quieres resultados diferentes tienes que estar abierta a cambiar. En ‘Vivir sin miedo’, hablo además de la responsabilidad, de tener clara la orientación, de registrar los resultados y de tener pasión por tu sueño, sea cual sea, siempre hay que recordar el por qué, la razón del esfuerzo”, añade.

Metas cortas y grupos de apoyo

Connie Tang explica que un aspecto importante en el proceso de construir proyectos es aprender a trabajar en equipo, a compartir ideas y proyectos con amigos y familiares.

“Si usted ofrece un servicio o producto es muy probable que tenga que trabajar con suplidores, es importante mantener la armonía con la gente con la que se trabaja. En cualquier terreno es importante contar siempre con un grupo de apoyo, pueden ser familiares o mediante los servicios de un asesor profesional. La participación de un mentor es importante, para poner evaluar ideas”, agrega.

Por otro lado, Tang sugiere que sin importar la magnitud de la meta es recomendable hacer evaluaciones a corto plazo, a fin de tener una mejor visión y control de los resultados a largo plazo.

“Si usted quiere ahorrar para comprar una casa o un carro y, por ejemplo se propone hacerlo en uno o dos años, entonces cada tres meses revise las cuentas. Las metas a corto plazo son una fuente de motivación constante”, concluye.

‘Vivir sin miedo’

‘Vivir Sin Miedo: 8 Valores para cambiar vidas y lograr el éxito’ está disponible en http://www.8fearlessvalues.com. La página web también incluye la oportunidad de unirse a un movimiento creado por Tang que exhorta a ‘Vivir sin miedo’. De igual manera, es posible adquirir el libro en Amazon.com, barnesandnoble.com y booksamillion.com.