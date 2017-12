La curiosa costumbre de los murales de algunos comercios en Los Ángeles

Los murales con imágenes de santos y vírgenes sirven para disuadir a los ladrones

El crimen está al alza en Los Ángeles y la policía de esta ciudad estadounidense no tiene recursos suficientes para acudir rápidamente a todas las llamadas.

Los agentes priorizan los sucesos en los que hay tiroteos o al menos un arma implicada.

Eso dicen los residentes que, resignados, han contratado los servicios de empresas de seguridad privadas para evitar que los ladrones entren en sus viviendas.

Pero algunos comerciantes tuvieron una idea mejor: colocar grandes imágenes religiosas para disuadir a los delincuentes.

En concreto, es la Virgen de Guadalupe la que se encarga de proteger negocios de los barrios del sur y el este de la ciudad de las estrellas.

BBC Mundo recorrió sus calles.

Protección especial

En la avenida César Chávez, dedicada al reconocido líder sindical de los trabajadores del campo de California, tropiezo con varios de estos murales con símbolos religiosos.

La cerrajería de Rosa tiene el mural más llamativo.

“Nos protege y le da alegría a nuestro establecimiento”, dice esta mujer de mediana edad que señala con orgullo su Virgen de Guadalupe.

Dentro del local, un hombre cuenta que recientemente alguien ha pintado un delgado grafiti sobre el mural pero asegura que pronto vendrán a retirarlo.

“Sólo hay que llamar a un número y ellos vienen enseguida”, me dice. “Por suerte no es muy grande y no está sobre la Virgen”.

Aumento del crimen

Tras 12 años de descenso constante, el crimen subió por primera vez en Los Ángeles en 2014, el año en que Eric Garcetti asumió la alcaldía de la ciudad.

Un año después, tanto los crímenes con violencia como los delitos contra la propiedad volvieron a ascender y los números siguieron subiendo en 2016.

Sin embargo, los propietarios de establecimientos con murales religiosos afirman que ellos no se han visto afectados por estos datos.

Delincuentes religiosos

No existen cifras exactas para demostrar la correlación entre la presencia de un mural de la Virgen y la ausencia de robos.

Puede ser una cuestión de suerte.

O también puede ser, y así lo creen los comerciantes con los que hablamos en BBC Mundo, que los delincuentes tengan creencias religiosas y por eso eviten atacar las tiendas protegidas por ciertas figuras.

“Esto es así sobre todo en el caso de los pandilleros”, indica Nuncio, dueño de Jr. Pet Zone, una tienda de alimentos para animales.

“Serán criminales, pero son respetuosos con la religión”, dice, al tiempo que acota que ellos nunca han sufrido un robo.

Nuncio recuerda que muchos pandilleros lucen tatuajes con imágenes religiosas.

El gran mural que adorna el exterior de su comercio no tiene rastro de grafitis.

Cuando lo pintaron, escribieron el nombre de un niño que había fallecido, como gesto de recuerdo. Poco después, alguien escribió otro nombre, supuestamente de otra persona muerta.

Pero más allá de eso, no han tenido ningún problema de vandalismo.

Pequeños altares

Algunos comerciantes recomiendan pintar imágenes de la Santa Muerte, que tiene numerosos fieles entre los integrantes de los carteles de la droga, aunque no veo ningún mural de este tipo en el camino.

Lo que sí se ve con frecuencia, además de los murales, son pequeños altares con flores como ofrenda o azulejos con motivos religiosos.

Algunos tienen la figura de San Judas Tadeo.

Pero casi todos están dedicados a la Virgen de Guadalupe, a la que todos se encomiendan para garantizar su seguridad.

