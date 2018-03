Se hizo millonaria gracias al póker y acabó perdiéndolo todo

Durante ocho años, Molly Bloom fue la responsable de una red de juego en la que participaban millonarios y celebridades de Hollywood. Su historia acaba de ser llevada al cine con Jessica Chastain como protagonista

Molly Bloom sabe lo que es tener que contar un millón de dólares billete sobre billete.

La llamada “princesa del póker”se hizo famosa por organizar millonarias partidas entre los ricos de Hollywood y terminó recibiendo una condena por un tribunal federal de Estados Unidos.

Ahora su historia podrá ser vista en el cine, donde fue encarnada por la actriz californiana Jessica Chastain, quien este lunes fue postulada a los premios Globos de Oro 2018 por su participación en la película “Apuesta maestra” (“Molly’s Game”, por su título en inglés).

Bloom ahora se encuentra en libertad, pero las cosas pudieron haber sido muy distintas.

De las pistas de esquí a las suites de Hollywood

Originalmente, la “princesa del póker” era una esquiadora de alta competencia cuya carrera deportiva acabó abruptamente tras sufrir un accidente.

Entonces, su destino natural parecía la Facultad de Derecho, pero en cambio terminó organizando partidas de póker para las élites de Hollywood, en las que el acceso era restringido y las apuestas millonarias.

Centenares de millones de dólares cambiaron de manos en esas reuniones, al punto que Bloom cuenta que uno de los momentos más surrealistas de esa etapa de su vida fue aquel día que le correspondió contar un millón de dólares a mano.

Pero, esa emocionante vida de ricos y famosos tenía también su lado oscuro.

En una ocasión, Bloom la mafia rusa le dio una paliza. También comenzó a usar drogas y, en 2011, todos sus bienes fueron confiscados tras una redada del FBI.

Dos años más tarde fue arrestada en Nueva York e imputada por haberse enriquecido organizando partidas ilegales.

No fue la única. Más 30 personas cayeron entonces como parte de una amplia red de juego ilegal y lavado de dinero.

Bloom, entonces, se enfrentó al riesgo de ser condenada a cinco años de cárcel. Pero la fortuna le sonrió. Tras un acuerdo con las autoridades judiciales fue condenada a pagar una multa y se le otorgó el beneficio de libertad condicional.

Tras salir de la cárcel, Bloom escribió un libro relatando su experiencia y se acercó al escritor Aaron Sorkin para proponerle que lo adaptara al cine.

Así nació “Apuesta maestra”.

Más rara que la ficción

“Nunca imaginé que estaría aquí. Particularmente tras declararme culpable ante la justicia federal, sin conocer las consecuencias que a largo plazo eso podía implicar para mí. Teniendo una deuda tan exorbitante y sin tener dinero”, dijo Bloom a la BBC durante una entrevista en Londres, adonde acudió al estreno de la película sobre su vida.

“Creo que es importante reconocer que las dificultades (por las que pasé) los últimos seis o siete años fueron causadas por mí“, agregó. “Cometí un error gigante. Así que estar aquí en Londres… se siente como muy mágico, como un cuento de hadas. Es un momento extraordinario que no podía prever”.

Bloom asegura que su vida se sentía más extraña que la ficción “todo el tiempo”.

“Lograr que se publicara el libro y se hiciera la película no fue una tarea fácil. Pero ayudó porque incluso siendo una vida difícil de explicar, yo la viví. Entonces, yo sabía que había una historia verdadera allí y algo que no habíamos visto porque continuamente había momentos en los que me preguntaba: ‘¿es esto la vida real? Parece una película”, comentó.

Entre esos momentos cuasi cinematográficos, Bloom incluye el manejo de mucho dinero en efectivo, el acceso a los famosos de Hollywood, las salidas de compras.

“Pero, los grandes momentos para mí fueron cuando tomaba riesgos calculados en situaciones en las que tenía las probabilidades en contra. Cuando estaba yendo contra el club de los chicos multimillonarios o intentando encontrar mi camino hacia algo en lo cual no tenía ninguna base y es algo más grande de lo que jamás imaginaste y, luego, realmente lo conseguía”, dijo.

“Habiendo enfrentado ese riesgo me enseñó a ser muy valiente, tal vez demasiado al final”, añadió.

Vacío

En su libro, Bloom ofrece detalles de los ocho años que pasó a cargo de lo que se supone era una de las redes de póker más exclusivas del mundo, entre cuyos clientes figuraban nombres como Leonardo Di Caprio o Ben Affleck.

Tras su caída en desgracia, Bloom asegura que comenzó a hacerse preguntas, a analizar su propio comportamiento y sus valores.

“Hacer algo más grande que yo misma es ciertamente una lección. Si lo hubiera entendido cuando comencé a recibir malas cartas, no las habría jugado. Habría entendido que era tiempo de marcharme e iniciar algo nuevo, pero estaba muy identificada con el dinero y esa posición”, comentó a la BBC.

Aseguró que pese al poder y la riqueza que manejaba sentía un “vacío” que ahora quiere llenar haciendo algo “con sentido”. Para ello, está pensando en trabajar con mujeres emprendedoras y crear espacios de trabajo compartido y eventos de redes profesionales.

Pero, ¿cuán bien reflejada está su historia en la película que dirigió Sorkin?

“Él aumento mi puntuación en el examen de la Escuela de Derecho, me dio unos pocos puntos adicionales, pero mayormente hizo una película que está enraizada en la verdad. Viví muchas situaciones traumáticas, así que tenía mucho donde escoger. Pero creo que seleccionó los mejores momentos y los mezcló en esta historia increíble”, aseguró.