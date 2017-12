Reguladores advierten a inversionistas en bitcoin

La SEC quiere que se extremen las cautelas ante el nuevo y encarecido producto

Ahora que bitcoin cotiza en el mercado de futuros, el regulador de las bolsas, la SEC, ha ofrecido una serie de advertencias a los inversionistas que apuestan por la continuada apreciación de la criptomoneda. Esta moneda empezó a cotizar el domingo en el CBOE y el día 18 lo hará en el Chicago Mercantile Exchange (CME).

La SEC quiere advertir que estas ofertas iniciales de monedas tienen menos protecciones que los mercados de acciones tradicionales “y hay más posibilidades de fraude y manipulación”. En particular, el regulador recuerda que no se ha registrado ninguna oferta de monedas y que no hay, de momento, ningún producto financiero aprobado por la SEC.

El consejo que da el presidente de la SEC, Jay Clayton, a los inversionistas es que entiendan lo que tienen entre manos y que cuestionen, antes de apostar su dinero a bitcoin u otras criptomonedas, si el producto es legal. En particular se insiste en que quienes piensen en invertir pregunten si hay regulaciones que protejan a los inversores, si los mercados son equilibrados y justos o pueden ser manipulados. Una pregunta crucial es : “¿puedo vender cuando quiera?”. Y en particular para esta inversión: “¿Hay riesgos sustanciales de robo o pérdida o hacking?”

Clayton recuerda además que la comercialización de bitcoin excede el mercado nacional y puede ocurrir en países en los que los reguladores estadounidenses puedan no ser efectivos. Y algo que es un clásico, cautela extema cuando se ofrezcan “beneficios asegurados”, la oportunidad suene muy bien para ser verdad o haya presión para actuar rápidamente.