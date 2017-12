Secretario de Estado protegerá a cómo de lugar información personal de votantes

La Comisión de Asesores sobre Integridad Electoral, envió una carta a todos los estados en la que pedían nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social de los votantes

El secretario de estado de California, Alex Padilla, se comprometió a luchar y hacer todo lo posible por no compartir la información privada de los votantes con el gobierno del presidente Trump.

Después de que el mandatario alegó que no ganó el voto popular debido a que hubo un fraude masivo en la elección presidencial de 2016, y creó la Comisión de Asesores sobre Integridad Electoral, envió una carta a todos los estados en la que pedían nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social de los votantes, comentó Padilla durante una visita a La Opinión.

Lo peor, mencionó es que querían que esa información se hiciera accesible al público en un sitio de Internet. “Para los defraudadores y ladrones de identidad, era un sueño hecho realidad”, consideró.

Es más, dijo que les pedían datos del partido político en el que está registrado el votante, la historia de las elecciones en que había votado y en cuáles fallado. Si habían servido al Ejército, sus condenas criminales, si habían quebrantado la ley y mucha información privada que ni siquiera tienen en los registros de la Secretaría de Estado.

Padilla fue el primer secretario de estado de la nación en decir que no iban a proporcionar información personal de los votantes a la Comisión presidencial.

“Dijimos que no porque era una amenaza a la privacidad de los votantes, reconociendo que la agenda de esta Comisión estaba formada por personas como el secretario de estado de Kansas, Kris Kobach, que ha buscado hacer más difícil que gente elegible pueda inscribirse y participar en las elecciones”, mencionó.

El resultado que esperan del trabajo de dicha comisión es un reporte para el Presidente y el Congreso con recomendaciones que serán muy malas para la democracia, opinó. “Otras organizaciones han metido demandas cuestionando el poder para pedir esta información y qué van a hacer con ella. La corte decidió que nada prohíbe que pidan esos datos, pero no tiene el poder de exigir que les proveamos la información que piden”, observó Padilla.

Hizo ver que entre las recomendaciones seguramente la Comisión va a proponer, son la implementación de leyes como la Identificación del Votante que ya están en vigencia en otros estados como Texas y Carolina del Norte, en donde el permiso para poseer un arma cuenta para ir a votar, pero no la identificación de un estudiante en una universidad estatal.

“Esas leyes reducen o eliminen las oportunidades de ir a votar antes del día de la elección para quienes toman ventaja de ir a votar temprano como las minorías, los jóvenes y los trabajadores porque el día de las elecciones, muchos de ellos trabajan”, comentó.

Sobre los alegatos de Trump de que no ganó el voto popular en el país porque hubo millones de votos ilegales, Padilla recalcó que eran mentiras. “Nosotros le respondimos cuando nombró a California, y específicamente a mi, que no era cierto y si tenía cualquier tipo de información la compartiera con nosotros para poder investigar, y no hubo nada”, señaló.

Un año después, aún no han escuchado nada de la Casa Blanca con información de algún tipo de fraude o votos ilegales.

“Sabemos que no tienen esa información, pero los alegatos los usaron para formar la Comisión de Asesores sobre la Integridad del Voto, cuya acción más importante fue mandar una carta a los estados pidiendo la información de los votantes”, expuso.

Cómo se prepara California

Dijo que están trabajando en California para proteger el derecho y acceso al voto. “Si hacen un cambio que nos dañe, podemos poner una demanda para minimizar el impacto, y tenemos un aliado en el procurador Xavier Becerra que es muy agresivo en este punto”, indicó.

Es igual de importante, comentó, animar a la gente que se acerquen al Congreso y pidan que se protejan los derechos cívicos. “Ya hemos visto el impacto cuando salimos a marchar con un millón de mujeres un día después que Donald Trump tomó posesión del cargo para dejar en claro que no estamos de acuerdo con su visión”, mencionó.

“Entre más nos involucremos, la democracia funciona mejor, y no solo en las elecciones sino en medio de este proceso. Eso significa ir al Ayuntamiento y ser testigo en las audiencias de los asuntos que nos impactan; ir a las escuelas de los hijos y hacernos parte de la educación; apoyar a organizaciones nacionales y comunitarias”, indicó.

Busca reelegirse

Padilla anda en campaña para reelegirse como secretario de Estado por otros cuatro años. En enero de 2015, se convirtió en el primer latino en ocupar ese cargo en California.

Su papel es vigilar y administrar elecciones. Pero en los dos años que lleva ha hecho más que eso. Patrocinó el registro automático de votantes a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) empezando en abril de 2018 cuando renueven su licencia de manejo; estableció el preregistro de jóvenes de 17 y 16 años para que justo al cumplir los 18 años ya pueden votar.

Y este año logró que el gobernador Jerry Brown aprobará una ley que permitirá que los votantes puedan sufragar en cualquier casilla de su condado, puedan votar 11 días antes y reemplazar las libretas empleadas en las casillas en las que se busca a los votantes por tabletas para consultar los archivos electrónicamente. “Esto se va ir dando por condado pero el año que entra 14 condados comienzan la transición, y el resto de los condados en el año 2020”, precisó.