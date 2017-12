A Gareth Bale no le gusta el VAR ¡Mira por qué!

El galés del Real Madrid se repone de una lesión y vuelve a ser protagonista en Abu Dhabi

El galés Gareth Bale mostró su felicidad por marcar el tanto del triunfo en su reaparición con el Real Madrid en el Mundial de Clubes, para dar el pase a la final, y fue crítico con el videoarbitraje en el fútbol.

“A mi no me gusta el VAR si soy sincero, creo que es mejor el fútbol sin él, pero es mi opinión y no dependen de mí esas decisiones“, manifestó.

Bale encontró un momento de felicidad tras meses duros de lesión y molestias. “Estoy contento por el gol, cuando vuelves tras una lesión a cualquier jugador le gusta ser protagonista como hoy he podido serlo yo, pero por encima de eso está el equipo y hemos alcanzado la final“.

Ahora el galés se marcó ir mejorando su nivel físico. “Tengo que mejorar un poco y ser paciente. Necesito estar al cien por cien y para ello estoy trabajando duro dentro y también fuera del campo“.