BuenosDíasLA: Dos cubanos, una cámara y Porto’s

Envían primer paquete de 'Operación Chamarra' La entrega tiene lugar este sábado en Tijuana Hay azules, verdes y negras. Son abrigos, chamarras y suéteres, todo para dar un poco de calor a personas deportadas que están en Tijuana. Son 150 artículos de la "Operación Chamarra" que ayer fueron enviados en una serie de maletas y cajas desde la organización Alianza Comunitaria Transnacional en Panorama City. Desde hace dos semanas y hasta este viernes 15 de diciembre, este centro comunitario estará recolectando ropa de abrigo que será distribuida en una posada en Tijuana el próximo sábado 16 de diciembre. Ayer llenaron una camioneta van y representantes de una iglesia local se encargaron de llevar lo donado. "En Tijuana tenemos muchos deportados y a veces es difícil que puedan tener acceso a una cobija, o a una chamarra", explicó Gloria Saucedo, directora del centro. "Muchos de ellos son ambulantes y una chamarra es más práctica para pasar el frío". Señaló que la idea es mostrar a estas personas que no están solas. "Nosotros seguimos muy preocupados por la situación que tienen sus familias y seguimos luchando por una reforma migratoria para que no haya más deportaciones", expresó. Foto Aurelia Ventura

