Pobre Navidad: familias indigentes reciben regalos para obsequiar a sus niños

El esfuerzo es parte de los servicios que ofrecen Union Rescue Mission

De por sí la Navidad trae su propio estrés. Pero eso no se compara con lo que esta pasando Imelda Hernández, quien se encuentra sin un techo fijo junto a sus hijos hijos.

“El año pasado comencé a tener problemas porque el dúplex donde vivía tenía muchas ratas y cucarachas y ya me había cansado de decirle al dueño que arreglara”, relató la mujer de 31 años. “Poco después me desalojaron y yo no tenía dinero para contratar un abogado”.

Tras vivir varios meses en cuartos de hoteles, con amigos y hasta en un carro, Hernández tomó el valor para pedir ayuda en la Union Resue Mission, un albergue localizado en el área de Skid Row del centro de Los Ángeles. Pese a que la familia de seis logró conseguir un lugar para dormir, Hernández dijo que sus hijas mayores – de 14 y 13 años – le preguntan que ha pasado con su familia.

“Ni yo, ni mis amistades, entendemos qué me pasó. Yo siempre he salido adelante sola, pero ahora no me puedo levantar. Nadie me quiere rentar un cuarto porque dicen que somos muchos de familia”, explicó Hernández, quien tenía dos trabajos y también los perdió.

Sin casa

Lorena Panduro, de 48 años, llegó a vivir a la Union Rescue Mission con sus tres hijos y una nieta hace un mes y medio tras ser desalojada de su vivienda en el Este de Los Ángeles por tener problemas con su arrendador.

“Me había ido a vivir con una hermana y luego con amigos, pero era mucho problema y me tuve que venir aquí”, dijo Panduro, quien se preocupa por sus hijos, de 17, 11 y 10 años, ya que nunca se imaginó que llegarían a vivir a un refugio.

“Mi hijo de 11 años iba muy bien en la escuela y se graduó del quinto año, pero después empezaron los problemas y ya no va a la escuela”, contó la mexicana. “Yo también tengo depresión y por ahorita no estoy trabajando. Me quedo con mis niños”.

Tienda navideña

Ambas mujeres fueron parte de cerca de 400 familias beneficiadas por la tienda navideña anual de Union Rescue Mission.

Las familias, previamente elegidas, tuvieron la oportunidad de escoger y “comprar” gratis los regalos de sus niños para brindarles un poco de alegría en la Navidad.

Andy Bales, director y CEO de Union Rescue Mission, dijo que esta es una experiencia única que devuelve un poco de dignidad a las familias que enfrentan la indigencia.

“Tenemos desde las familias de la Misión hasta los de la vivienda Hope Gardens [del Valle de San Fernando] y de otras organizaciones así como alumni que se han graduado del programa”, explicó Bales.

Los regalos fueron de gran alivio, sobretodo para las familias que viven en Hope Gardens del Valle de San Fernando, un complejo habitacional de transición para madres solteras que salen del albergue.

“El martes pasado nos evacuaron como a las 4:00 de la mañana por el incendio [Creek] y nos tuvimos que ir a un refugio”, dijo Belinda Delgadillo, madre de tres.

Ella lleva ocho meses viviendo en Hope Gardens después de dejar la Misión, lugar al que llegó en octubre del 2016 debido a problemas económicos y con el Departamento de Servicios para Familias y Niños.

“Me habían quitado a mis dos niñas chiquitas y estuve viviendo aquí [en la Misión] como tres meses”, recordó Delgadillo. “Ahora me siento mucho más estable en mi casa y trabajo en el cuidado de niños [del complejo habitacional]”, relató.

Bales dijo que a ellos les tocó abrir las puertas del gimnasio de la Misión para proveer alojamiento a docenas de familias desplazadas de Hope Gardens por el Incendio Creek. Afortunadamente ninguna vivienda sufrió daños graves y todos pudieron regresar a sus hogares.

Ayuda a la comunidad

Los ayudantes de Santa Claus este año fueron un grupo de aproximadamente 100 voluntarios de la firma de contabilidad Green Hasson & Janks. Ellos se encargaron de envolver regalos y ayudar a las madres a escoger los juguetes adecuados para cada niño.

Leon Janks dijo que están familiarizados con la Misión puesto que les llevan la contabilidad y querían dar un poco de ayuda.

“En nuestra firma es muy importante dar de regreso a la comunidad ya que en el oeste de Los Ángeles casi no vemos esta necesidad y es bueno ayudar a los más necesitados”, dijo Janks.

Los juguetes llegaron de varios donantes incluyendo UBER, la oficina de abogados de Los Ángeles, el Club Jonathan, el centro cristiano Crenshaw y hasta la actriz Sharon Stone.

Las madres entrevistadas dijeron que es bueno recibir los regalos para sus niños pero el mejor regalo que ellas pudieran recibir es una vivienda estable para sus familias.

Para saber más acerca de la Union Rescue Mission viste urm.org