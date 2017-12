Olga Tañón recuerda su amistad con Jenni Rivera

"no se andaba con baños tibios ni nada de eso, por eso nos llevábamos bien", dice sobre la Diva de la Banda

Hablar con Olga Tañón y no preguntarle sobre Jenni Rivera es imposible, sobre todo porque la cantante puertorriqueña fue de las últimas celebridades con las que la Diva de la Banda tuvo contacto antes de morir.

“Yo nunca fui la mejor amiga de Jenni; simplemente fui la mujer que estuvo ahí cuando conversábamos; nos dábamos mucho soporte espiritual”, dijo Tañón durante una entrevista telefónica. “Yo hablé con ella el día antes del accidente, y por eso fue que me afectó cuando me llamaron para decirme que el avión estaba perdido”.

A cinco años de la muerte de Rivera, la intérprete boricua dijo que siempre la recuerda, y que fue hasta hace pocos meses cuando decidió borrar unos mensajes de texto que mantuvo con ella.

“Tuvimos una comunicación que no tenía por qué ser pública”, dijo. “[Eran] unas conversaciones por texto que tuvimos; dije, ‘lo que hace una buena amiga es borrar esto y que nadie lo vea'”.

Tañón no ofreció más detalles, tan solo que fue un intercambio entre “mujeres”.

“[Eran] de lo que vivimos. Pero ahí se quedará toda la vida. No me interesa sacar un chisme”, sostuvo la cantante, que hoy estará ofreciendo un concierto en el Conga Room.

Lo que sí conserva, y lo presume, son los correos electrónicos en los que Jenni le envió su versión de “Basta ya”, un exitazo que Tañón grabó hace más de 20 años.

“Me dijo, ‘dime si te gusta, porque si no te gusta lo vuelvo a a grabar'”, recordó. “Le contesté, ‘No me faltes al respeto, lo has cantado espectacular'”.

Y es que si algo tenían en común las dos artistas era precisamente la claridad para decir las cosas.

“[Jenni] no te dejaba con duda, era un poquito como yo, o sea, no se andaba con baños tibios ni nada de eso, por eso nos llevábamos bien”, dijo.

Pero fuera de tristezas, Olga Tañón está muy contenta porque cierra el año con mucho que celebrar, como el Latin Grammy que ganó por su su más reciente disco, “Olga Tañón y punto”, con el que celebra la vida luego de que en menos de dos años perdiera a sus dos padres.

“Este es un momento maravilloso donde me hacía falta grabar muchos temas positivos”, dijo. “No solo de insultos a los hombres, que es muy común en mí”.

En detalle

Qué: Olga Tañón

Cuándo: hoy, 9 pm

Dónde: Conga Room, 800 W. Olympic Blvd., Los Angeles; boletos agotados