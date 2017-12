BuenosDíasLA: 13° Festival Internacional de Cine Infantil—¡gratis!

Padres piden que Ref Rodríguez renuncie a la Junta del LAUSD El representante del Distrito 5 enfrenta cargos de mentir sobre supuestos donativos a su campaña electoral Al menos dos decenas de padres se apostaron ayer a la entrada de la Corte Superior del condado de Los Ángeles para pedir la renuncia de Ref Rodríguez, el miembro de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) acusado de fraude electoral. Rodríguez se presentaba este miércoles a una audiencia para responder a cargos de que mintió al reembolsar $25,000 dólares de su propio bolsillo a personas que supuestamente donaron a su campaña. “Estamos pidiéndole al Dr. Ref Rodríguez que haga lo correcto mientras tiene la oportunidad de hacerlo. Que se enfoque en sus problemas legales”, expresó Brenda de Hierro, madre de estudiantes de la escuela primaria San Pascual en el Distrito 5 que representa Rodríguez, el cual cubre el sureste de Los Ángeles. Foto Aurelia Ventura

A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Dec 14, 2017 at 9:10am PST