¿Cuánto alcohol es bueno beber?

Aunque beber con moderación no está exento de riesgos, generalmente está bien tomar una copa de vino al día, dice George F. Koob, Ph.D., director del Instituto Nacional de Abuso del Alcohol y Alcoholismo, aunque ya tengas más de 80 años. “No queremos asustar a la gente”, agrega Topiwala. Pero si no bebes, dice, no hay ninguna razón para empezar por cuestiones de salud. Y si sobrepasas las regulaciones alimenticias, dice Koobs, no hay problema: Considera disminuirlo. Estas estrategias te ayudarán.

Mide tu bebida. Puede ser casi imposible medir a simple vista una bebida estándar (5 onzas de vino, 12 onzas de cerveza, y 1 1/2 onzas de bebidas destiladas). Algunos vasos o copas pueden contener hasta 22 onzas, más que la cantidad en 4 bebidas. Entonces usa un medidor o una copita para calcular bien.

Controla la cantidad. Llevar un registro de la cantidad de bebidas que tomas al día o a la semana, quizá anotando en una servilleta de coctel, te puede ayudar a mantenerte en tu límite.

Alterna con agua. Beber a sorbitos un vaso de agua pura o agua mineral después de cada bebida alcohólica te ayudará a beber más despacio.

Habla con tu médico. Si estás preocupado por tu manera de beber, no temas hablar de esto en tu próxima consulta.