Entérate: Marjorie de Sousa acepta petición de Julián Gil

El tiempo vuela 😱 hace un año estabas dentro de mi y recuerdo perfecto que arreglaba la casa con la ilusión de que cuando llegaras al mundo disfrutaras tanto como yo esta época tan hermosa!! Hoy prendí las luces de nuestro árbol, tu primera navidad pedacito de mi vida, no podía creer tu emoción cuando viste tantas luces, más cuando poco a poco le poníamos cada detalle lleno de ilusión y de un nuevo camino, uno lleno de esperanza, de aprendizaje, de muchas cosas que agradecerle a Dios. Dios me adelantó el regalo de navidad y me dijo el será tu compañerito de vida, pero más aún tu gran maestro. Sin palabras para decirte lo feliz que me haces, por mostrarme que solo debemos sonreír y jugar 🙌🏻 te amo mi ser❤️ solo se los quería compartir 😗espero que en tu hogar solo existan cosas buenas y más bendiciones.🙂💋❤️❤️ #Lavidaesbella #Teamomivida #Miamorchoquito #Aprendiendodeti #Mamisguerreras #amorincondicional #Vida 🙌🏻🙏🏻 #comenzamosadecorarnuestroarbol #mamissolteras #M&M #aprendiendocontigo

A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on Nov 19, 2017 at 5:24pm PST