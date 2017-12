La Víbora: ¿Quién podrá llenar los zapatos de María Félix?

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nadie

Ay, por favor, que alguien le dé pastillas de ubicatex a Alfredo Félix, que grita a los cuatro vientos que está muy orgulloso de llevar la sangre de su tía abuela, la insufrible y petulante María Félix.

Yo le pregunto: ¿de verdad sentirá que porque su pariente fue famosa él también lo es? Porque al menos así se comporta, como si el pobrecito fuera toda una celebridad. Y esto se los cuento porque esta semana Alfredito fue noticia cuando declaró ante cámaras de televisión que no cualquier actriz era digna de interpretar a su tía abuela en la bioserie que preparan en México sobre La Doña.

De paso se llevó entre las patas a Susana González, quien ni vela tenía en el entierro. Su único pecado es que la productora del proyecto la quiere para que sea la que haga el rol de la Félix.

Palabras textuales, el muchachito dijo: “No me gusta lo que se está hablando de que Susana González la va a interpretar. Yo creo que no solo a mí sino a varias personas, Susana González está hermosa, está preciosa, es una excelente actriz, pero yo siento que no da el ancho para María Félix”. ¡Toing!

Y luego remató: “Yo siento que tienen que buscar a alguien que cumpla con las características de lo que es inteligencia, porte y sobre todo una gran cara que realmente imponga”. ¡Más toing!

O sea, mi querida Susy, ni eres inteligente, ni tienes porte y tu cara, mmmm, no impone, mi reina. Así que mejor suicídate. A los ojos de Alfredito eres nada.

Para empezar, el que de verdad no tendría nada que decir debería ser este sobrino nieto, porque la famosa era la pariente, no él. Él ya viene a ser algo así como un accidente familiar, o para que me entiendan, a ese nivel ya ni siquiera pueden llamarse parientes.

Y además, por favor, ni que la señora sea una diosa (odiosa sí). ¿Qué más se puede decir de ella aparte de lo sangrona y arrogante que fue? Como dijo un crítico de cine, ella no actuaba, ella posaba. Así que tampoco me la quieran poner como la “imposible de interpretar”.

Por mí, pueden poner a Carmen Salinas a hacerla de La Doña, de todas formas no pienso ver la mentada bioserie. A mí pónganme heroínas de verdad.

En otros temas, qué pena me da Rafael Márquez con la arpía que tiene por exesposa. Ahora, esta susodicha, que recibe miles de dólares al mes de parte del futbolista para la manutención de los hijos que tuvieron juntos, dice que Jaydy Michel, la actual esposa de Rafa, quiere que le bajen la pensión a los niños, que porque siempre que hay que ir a los juzgados ahí está ella.

Lo que pasa es que Adriana Lavat, la arpía en cuestión, no tiene llenadera, nunca es suficiente lo que le dan. Si quiere vivir mejor, pues que se ponga a trabajar, ¿no creen?