(FOTOS) ‘Es la primera bicicleta que tengo en mi vida’

Cerca de 2,000 niños de bajos recursos reciben un obsequio por Navidad

David Pascual, de 10 años de edad, fue ayer uno de los afortunados en recibir una bicicleta como regalo de Navidad.

El niño acompañado de sus cinco hermanitos fueron parte de los casi 2,000 niños que recibieron un obsequio debido a las celebraciones decembrinas en un evento organizado por la oficina del concejal Gil Cedillo, representante del Distrito 1.

“Es la primera bicicleta que tengo en mi vida”, dijo David quien no podía creer que se hizo acrededor de una de las dos bicicletas disponibles.

Su madre, María Juan, señaló que su familia llegó muy temprano a hacer fila y así lograron ser parte del primer grupo en entrar.

“Yo me enteré por una amiga para venir”, dijo Juan de origen guatemalteco.

Detrás del pequeño David venían sus cinco hermanitos, quienes recibieron otros juguetes y estaban ansiosos por abrirlos.

La madre, de 32 años, confesó que si no fuera por el evento ella no hubiera podido solventar regalos para todos sus hijos. “Mi esposo trabaja mucho y casi no compramos regalos porque no nos alcanza el dinero”, explicó.

Ya con los juguetes en mano los seis hermanitos salieron de la organización no lucrativa Central City Neighborhood Partners (CCNP), del centro de Los Ángeles, la cual fue convertida en una bodega de juguetes con Santa Claus listo para saludar a los niños.

“Tengo unos bebés y les voy a cambiar el pamper”, dijo la pequeña Lorenza Pascual, de 5 años y hermanita de David, quien se refería a las muñecas que acababa de recibir.

El evento para ayudar a los más necesitados de la zona, celebró ayer su aniversario 19.

Margarita Gómez, directora de administración en CCNP, dijo que los niños fueron previamente elegidos por parte de los programas que ofrece la organización.

Estos incluyen educación para padres, clases después de escuela para niños, clases de salud, arte y eventos sociales entre otros.

“Aquí les informamos y les ayudamos con lo que necesitan para tener una vida saludable”, dijo Gómez.

Por su parte, el concejal Cedillo dijo sentirse muy contento de poder ayudar a la comunidad, sobre todo a quienes quizás no hubieran tenido la oportunidad de comprar algún juguete para sus hijos en esta Navidad.

“Desafortunadamente ahora sus padres no tienen la posibilidad porque son inmigrantes o porque no tienen. Va a cambiar su situación pero en este momento es difícil. Yo sé que los padres quieren pero no pueden y nosotros queremos ayudarles”, dijo el concejal.

Mientras los niños esperaban para recibir su juguete también tuvieron la oportunidad de recibir cortes de cabello gratuitos por parte de la escuela LA Barber College del centro de Los Ángeles.

También contaron con el entretenimiento de unos payasitos que ayudaron a hacer su espera más amena.