Las 4 vacunas que necesitan los adultos mayores

Si eres culpable de saltarte ciertas vacunas, tienes mucha compañía. Las investigaciones muestran que muchos adultos mayores no se están protegiendo como deberían. Cerca de 30% de las personas mayores de 65 años no se pusieron la vacuna contra la influenza el año pasado, aproximadamente dos tercios de todos ellos no recibió la vacuna contra el herpes zóster, también conocido como culebrilla, y 43% no está al día con la vacuna contra el tétanos, de acuerdo con un reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de 2017.

Sin embargo, estas vacunas son importantes para la población de esta edad. “A medida que envejecemos, nuestro sistema inmunitario se debilita, esto significa no solo que tenemos más riesgo de enfermarnos con la influenza y el herpes zóster sino que las consecuencias de estas enfermedades pueden ser potencialmente mortales”, dice el doctor William Schaffner, un especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de Vanderbilt de Nashville.