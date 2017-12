BuenosDíasLA: Disfruta de la Nochebuena y Nochevieja sin manejar

Una pobre Navidad Familias indigentes reciben regalos para sus niños en la “tienda” del albergue Unioin Rescue Mission de Los Ángeles De por sí la Navidad trae su propio estrés. Pero eso no se compara con lo que esta pasando Imelda Hernández, quien se encuentra sin un techo fijo junto a sus hijos hijos. “El año pasado comencé a tener problemas porque el dúplex donde vivía tenía muchas ratas y cucarachas y ya me había cansado de decirle al dueño que arreglara”, relató la mujer de 31 años. “Poco después me desalojaron y yo no tenía dinero para contratar un abogado”. Tras vivir varios meses en cuartos de hoteles, con amigos y hasta en un carro, Hernández tomó el valor para pedir ayuda en la Union Resue Mission, un albergue localizado en el área de Skid Row del centro de Los Ángeles. Pese a que la familia de seis logró conseguir un lugar para dormir, Hernández dijo que sus hijas mayores – de 14 y 13 años – le preguntan que ha pasado con su familia. Foto Aurelia Ventura

A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Dec 18, 2017 at 1:00pm PST