La “ciudad subterránea” en forma de laberinto que se oculta bajo los rascacielos de Chicago

Bajo el vibrante horizonte de Chicago y sus parques urbanos se encuentra un “vecindario” subterráneo.

Los únicos sonidos que se podían escuchar provenían de los faroles cuyas luces burbujeaban desde el techo y del eco inquietante y lento de unas pisadas que se sentían a lo lejos.

El aroma del café, los olores a grasa y a cloro se mezclaban en mis fosas nasales mientras atravesaba unas pesadas puertas dobles y volteaba en una esquina que me conducía hacia un pasillo vertiginoso de color magnolia.

A mi derecha estaba la entrada de los grandes almacenes Macy’s. Su área de comidas, que en ese momento tenía pocos clientes, era visible a través del cristal.

Me encontraba explorando el vecindario más extraño de Chicago, el Pedway, un candidato poco probable a la regeneración y mucho menos a convertirse en una musa del diseño.

Esta red de túneles, que se extiende a lo largo de ocho kilómetros por debajo de los 40 bloques de The Loop (el distrito comercial de Chicago), conecta algunos de los edificios más famosos de la ciudad, incluyendo el de Macy’s, el Ayuntamiento y el Centro Cultural de Chicago.

La construcción comenzó en 1951 para proporcionar un paso seguro, entre los edificios, y también un paso resistente al mal tiempo.

Cada sección tiene un dueño independiente y su mantenimiento está en manos del edificio que tiene en la parte superior. Por eso, cada parte tiene luces diferentes, incluso las temperaturas son distintas.

“La mayoría de las personas no lo entienden”, dice Margaret Hicks, quien realiza recorridos y tours por el Pedway con su compañía Chicago Elevated. “Pero me encanta”, añade.

El vitral se instaló en diciembre de 2013. Se trató de un proyecto conjunto entre el almacén Macy’s y el Museo Smith de Vitrales de Chicago, antes de que éste clausurara en octubre del año siguiente.

En su momento fue, y todavía se percibe así, algo un tanto incongruente con este tramo subterráneo vacío.

Los que usan el Pedway lo hacen para escapar de los veranos sofocantes y de los inviernos inclementes. El Pedway forma parte de sus desplazamientos diarios y de sus descansos a la hora de almorzar.

La parte más concurrida está en la estación Millennium, un centro de trenes Metra (la división de trenes que abastece a Chicago y su área metropolitana), que tiene el techo ondulado y fluorescente.

El piso tiene las líneas de una pista de carreras. Escenas de la película de Batman, “The Dark Knight” (“El caballero de la oscuridad”), se filmaron ahí.

