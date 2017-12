FOTO: Aracely Arámbula besa a su hijo en la boca y le llueven críticas

Feliz cumpleaños !!! 🎂🎉👬❤️mi pequeño príncipe 👑 bellísima bendición que recibí hace 9 años !!! Te AMO tanto !! Los AMO 💕👬GRACIAS🙏🏻 por existir ❤️❤️💚🎂🎉👬👑😘😘😘😘😍😍

A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Dec 18, 2017 at 8:47am PST