Video: Libera ICE a padre de seis hijos

Iba para tres meses privado de su libertad en el Centro de Detención Adelanto; toda una comunidad se une para liberarlo

¡Vas para afuera! le gritó un guardia en el Centro de Detención Adelanto a Israel Barrios Mendoza. Pero el inmigrante mexicano que llevaba 2 meses 19 días bajo custodia, no se lo podía creer.

“¿Es una broma? ¿De verdad, me voy? , le preguntó a la oficial temblando de miedo. “Yo no bromeo con esas cosas”, le respondió muy seria.

“Por un momento, pensé, qué tal si me van a mandar a México. Sabían que habían aprobado que saliera libre bajo fianza. Pero hasta donde yo sabía no se había pagado nada. Senti miedo y desconfianza”, dijo.

Pocas horas después, el jueves 19 de diciembre alrededor de las 9 de la noche, Barrios Mendoza se abrazaba a sus seis hijos y a su esposa quien junto con toda una comunidad no descansaron hasta verlo en libertad.

“Lo primero que me preguntaron mis hijos es qué quería comer. Yo les dije que hamburguesas. Siempre veía anuncios de hamburguesas en la televisión de Adelanto y se me antojaban mucho”, contó riendo.

Dijo que cuando despertó en la madrugada del viernes 20 de diciembre, no podía creer que estuviera libre. “Pensé que estaba soñando. En Adelanto uno sueña con verse libre. Luego despierta y se da cuenta que no es realidad. Así que cuando desperté en mi casa, no podía creer que estuviera libre. Estoy muy muy contento”.

Israel Barrios Mendoza de 44 años es un inmigrante mexicano quien vino a California en 1996 tratando de escapar de la violencia de su natal Acapulco, México.

Está casado con Wendy, con quien tiene seis hijos, Israel de 19 años, Gwen de 17 años, Rocío de 15, Emily de 14, Ashley de 12, Isaías de 10. Todos son nacidos en Estados Unidos.

Fue detenido el 3 de octubre por agentes de la Patrulla Fronteriza a una cuadra de su casa en Santa Ana como a las seis de la mañana.

“No me lo esperaba la verdad. Al principio tenía mucho miedo porque yo soy el principal proveedor de mi familia. Quién iba a pagar la renta, las cuentas de los servicios, me preguntaba. Sentí alivio cuando mi esposa me dijo que estaban teniendo mucho apoyo de la comunidad”, comenta.

Antes de ser detenido, Barrios Mendoza era un trabajador de la construcción, y un voluntario muy activo del Centro Cultural de México basado en Santa Ana.

Su caso atrajo atención nacional después de que sometieron 1,000 firmas en una petición legal ante migración que exigía su liberación

La presión comunitaria junto a una tenaz representación legal y el apoyo fuerte por parte del congresista Lou Correa fueron factores decisivos para sacarlo de Adelanto.

Monika Y. Langarica, abogada del Proyecto de Justicia Migratoria de la American Bar Association de San Diego quien lo representó sin costo alguno dijo que Barrios Mendoza va a pelear por su caso en libertad.

“Aunque su lucha no ha terminado, su liberación es una victoria para la comunidad, y un recordatorio de que siempre hay un lugar para una defensa firme que empuje al ICE a hacer lo que es correcto”.

Gwen Barrios de 17 años, la hija mayor de Barrios Mendoza confesó sentirse emocionada y conmovida. “Me siento agradecida con cada uno de los que ayudaron a mi padre, y con quienes firmaron la petición y llamaron a ICE para pedir su liberación. Me siento bendecida. Gracias al congresista Lou Correa y a su personal por apoyarnos a que mi padre regresara a casa”, dijo.

La comunidad de Santa Ana, a través de la red de Respuesta Rápida del condado de Orange (OCRRN) lanzó la campaña #NodeportenaIsrael con una petición en línea que consiguió más de 1,000 firmas.

Alexis Teodoro, miembro de OCRRN y estratega de la organización Santa Ana Building Healthy Communities dijo que no hay duda que la comunidad organizada junto una estrategia legal sin remordimientos y el apoyo de funcionarios electos ayudaron a presionar a ICE para que liberara a un padre muy querido, residente de Santa Ana, una ciudad que se ha declarado a sí misma Santuario.

Agregó que ICE ha hecho lo correcto al liberar a Israel antes de Navidad pero la pelea debe continuar hasta que esté a salvo de la deportación y todos los centros de detención sean cerrados.

Barrios dijo que aunque se siente aún con miedo, va a pelear por quedarse en el país para sacar a sus hijos adelante porque Estados Unidos es un país más seguro para ellos. Este inmigrante recuperó su libertad sin el pago de una fianza.

La versión oficial de la Patrulla Fronteriza para detener a este inmigrante, la dio en octubre Eduardo Olmos, portavoz de esa agencia de gobierno.

“Antes de su arresto, los agentes establecieron que Barrios Mendoza residía ilegalmente en Estados unidos y no tenía sometida ninguna petición en migración, ni ningún cambio en su estatus migratorio”.