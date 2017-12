Maribel Guardia revela su secreto para tener unas curvas de infarto

La costarricense, quien ya es abuelita, reveló el secreto de su buena anatomía y flexibilidad

Lograr un cuerpo de veinteañera a sus 58 años de edad es fácil para Maribel Guardia, pues le bastan ¡siete minutos!

La costarricense, quien ya es abuelita, reveló que el secreto de su buena anatomía y flexibilidad se debe a que hace siete minutos diarios de ejercicio de alto rendimiento.

“Soy una vagabunda con el ejercicio”, comentó una simpática Maribel a Agencia Reforma, “estoy haciendo un ejercicio que me está redituando mucho y son solamente siete minutos, se llama ‘seven’, haces ejercicio como el que hace el ejercicio en sólo siete minutos.

“Haces aeróbico y músculo. Van a decir ¡qué vagabunda! pero háganlo una semana y van a ver los resultados, es increíble y solamente te quita siete minutos al día, lo haces en tu cuarto, no hay excusa para que no lo hagas, en el hotel, donde quieras“.

Este programa, explicó, lo bajó de internet y es práctico de hacer.

En lo que lleva practicando este ejercicio, Maribel ha descubierto notables cambios en su anatomía.

“Noté mucha flexibilidad y agilidad. Lo hice dos meses y empecé a afinarme. Los músculos están mucho más definidos, lo recomiendo mucho.

“Cuando se lo digo a las chavitas me dicen ‘¡ay, siete minutos, si voy dos horas al gimnasio! pero ahora se ha demostrado que no es necesario que vayas tanto tiempo al gimnasio, que a veces no es bueno tanto ejercicio. Si quieren hacer una rutina, pruébenla”.

POR: Paula Ruiz