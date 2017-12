Val Kilmer habla por primera vez de su dura batalla contra el cáncer

El actor asegura que la fama es un desastre

El actor estadounidense Val Kilmer, de 57 años, ha abierto las puertas de su casa de Brentwood (California) para hablar de la batalla contra el cáncer de garganta a la que se enfrentó en los últimos dos años y que cambió su vida por completo.

En compañía de sus hijos Jack, de 22, y Mercedes, de 26, fruto de su matrimonio con Joanne Whalley, actriz con la que compartió papel en la película “Willow” (1988), el actor posó para The Hollywood Reporter y se sinceró sobre sus frustraciones y su nueva visión ante la vida.

Como consecuencia de la enfermedad, Kilmer tuvo que someterse a un tratamiento de quimioterapia y a un procedimiento en su tráquea que redujo su voz y que dificulta su respiración. Kilmer ya no es el dios de la pantalla que fue en los 80 y 90 por sus papeles protagónicos en películas como “Top Gun“, “The Doors” o “Batman forever“, pero la experiencia le ha servido para reflexionar acerca de aspectos como la fama, el reconocimiento social y Hollywood.

Sentado en un sofá junto a sus hijos, el actor habla de actores con los que ha trabajado y a los que admira, y reconoce que, en el pasado, se preocupaba por los premios. “La fama es un desastre, no tiene nada que ver con quién sos en realidad“, subraya. Tras eso, añade que se molestaba cuando no obtenía un Óscar u otros reconocimientos, aunque no deja de señalar que le gustaría “tener más Óscar que nadie” y se compara con compañeros de profesión, como la multipremiada Meryl Streep, de quien dice: “Debe sentirse muy bien al saber que todos la aman, se trata de ser amado“.

Ante su enfermedad, el actor buscó consuelo en la religión y asegura que su fe cristiana lo ayudó a superar estas pruebas. Como fiel reflejo de ello, en su casa de Brentwood, sus proyectos de arte personales atestiguan este sentimiento con reiteradas alusiones a Dios.

Los hijos del actor, que lo han acompañado en este momento de su vida, heredaron de su padre el amor por la profesión. Jack fue parte del elenco de “The Stanford Prison Experiment” y participó en “The Nice Guys”, y Mercedes se mueve en los círculos teatrales vanguardistas de Nueva York.

Poco después de conocerse el diagnóstico de Val, ella sufrió un grave accidente automovilístico que le dejó marcas en una pierna. “Estábamos en el mismo hospital al mismo tiempo“, recuerda, a lo que Jack agrega: “Yo estaba solo, angustiado y sentado al lado de ambos“.

Tras estos meses oscuros, Val Kilmer dice ahora que se toma las cosas con mayor serenidad. Sin embargo, al actor le llevó su tiempo reconocer públicamente la enfermedad. Su amigo y colega Michael Douglas fue quien dio a conocer la noticia, luego de que se viera al actor de “Batman forever” con un aspecto notablemente desmejorado en los últimos tiempos y valiéndose de un tubo de traqueotomía para poder respirar.

Douglas, que también padeció cáncer (de lengua, en 2010), había afirmado en octubre de 2016, en una entrevista con Jonathan Ross, que “las cosas no pintaban bien” para su amigo, que “luchaba contra la misma enfermedad” que él había sufrido. A los pocos días, Kilmer salió a desmentir estas afirmaciones y no fue hasta mayo de este año que reconoció su difícil situación.