Dayanara Torres comparte fotos de la despedida que le hizo a su padre

🕊Hasta Siempre Papi🕊 . Con 🎵🎶“Mi Querido Viejo”, tus hijos, 🛥, tu Cataño, 🍻 y la Familia… . En este momento tan difícil para nuestra familia, las cosas se complicaron aún más en la espera de poder recibir a nuestro papá… . GRACIAS a personas como Alejandro Mayendia de “JARDIN DEL EDEN” haz sido un Angel para nosotros, haciendo hasta lo imposible, sin descanso hasta lograr que recibiéramos la tranquilidad que necesitábamos. . Secretario de Estado, Lcdo. Luis Gerardo Rivera Marin y su esposa Margarita… Mil GRACIAS por su llamada, condolencias y por ayudar a resolver lo que parecía inalcanzable. Siempre estaremos agradecidos. . Hoy mis hermanos y yo nos vamos de la Isla en Paz y con la satisfacción de haber cumplido el deseo de nuestro Papá… . GRACIAS Jorge Bracero #BraceroLimousine por todas tus atenciones y estar a nuestro lado Siempre. . #PuertoRico #Familia #MiViejo #JardinDelEden #DescansaEnPaz #Papi #TeAmo

A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) on Dec 21, 2017 at 8:42am PST