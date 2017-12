El contundente mensaje en Facebook sobre cadáver de “Pirata de Culiacán”

Amigo del youtuber asesinado en Jalisco asegura que el cuerpo no fue abandonado

El cuerpo de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como “El Pirata de Culiacán”, fue reclamado la mañana del miércoles por un pariente, confirmó a el diario El Universal, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Algunos medios identificaron al familiar como la tía del bloguero de 17 años, pero esta información no ha sido confirmada.

Varios medios reportaron ayer la falta de información sobre el destino del cuerpo de Lagunas Rosales, quien fue ultimado por cinco hombres en el bar “Menta2 Cántaros” de Tlaquepaque, Jalisco, el lunes en la noche. La Fiscalía General del Estado de Jalisco se limitó a decir, a principios de semana, que se logró la identificación del cuerpo por los tatuajes y vestimenta.

Este jueves, la prensa mexicana informó que la mujer presentó el acta de nacimiento de Lagunas Rosales y su identificación oficial ante el IJCF . El cadáver sólo podrá ser sepultado, no cremado.

En entrevista con el medio Proceso, personal del IJCF mencionó que, de acuerdo con el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando la muerte es por causas no naturales, después de practicada “la inspección o la necropsia correspondiente, se procederá a la sepultura inmediata, pero no podrá incinerarse el cadáver” hasta que no concluya la investigación.

Las instalaciones del IJCF ubican en la calle Batallón de Zacatecas, en el fraccionamiento Revolución.

Por su parte, el usuario de Facebook Edwin Alejandro Peña, amigo del fallecido, rechazó en una publicación en la red social que el cadáver haya sido “abandonado”.

De acuerdo con el mensaje de Peña en FB, se han hecho los arreglos para el traslado de los restos a Sinaloa, donde será su sepelio.

Las autoridades investigan si una amenaza que le hiciera el sinaloense al líder del cartel Nueva Generación de Jalisco habría provocado el ataque.