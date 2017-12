‘Golden Kingdoms’ exhibe el arte sofisticado de la América antigua

La muestra incluye piezas nunca antes vistas

Ninguna de las más de 70 exhibiciones de Pacific Standard Time: LA/LA es tan elegante, suntuosa y quizá impresionante como “Golden Kingdoms: Luxury and Legacy in the Ancient Americas”, la única muestra de esta iniciativa promovida por el Getty que se enfoca en el arte precolombino.

Con ella, el museo Getty, donde está expuesta, quiso resaltar la importancia del trabajo artístico tan desarrollado que existió en las Américas, y abarca desde aproximadamente en año 1000 a. C., hasta la llegada de los europeos, a principios del siglo 16.

“La exhibición pone de relieve el alto nivel del arte en la América antigua”, dijo Kim Richter, una de las curadoras. “Algunas piezas nunca se habían expuesto al público”.

Pero no solo eso. Además de mostrar el gran trabajo que hay en cada obra, “Golden Kingdoms” explora las condiciones históricas, culturales, sociales y políticas bajo las cuales se crearon, así como su significado religioso y función en los rituales.

Los objetos, más de 300, son préstamos que provienen de varios países de América Latina. Muchos son de los descubrimientos de excavaciones arqueológicas recientes en Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México.

Richter explicó que muchas de estas obras pudieron preservarse primero porque sobrevivieron a la destrucción de los conquistadores, y segundo porque estuvieron guardadas o fueron escondidas por centurias en tumbas, por ejemplo, donde fueron parte de las ofrendas a algún difunto.

Un caso ejemplar es una pieza de pared hecha con más de 250 mil plumas de guacamaya encontrada en Perú que pudo preservarse debido a que donde estaba era una zona desértica.

Y aunque hay muchos objetos de oro, Richter dijo que no siempre ese material era el más valioso para los amerindios. En la segunda parte de la exhibición hay una serie de piezas hechas con otros elementos que también fueron muy valorados –muchas veces más que el oro–, como el jade, la turquesa, las conchas y las plumas. Esto debido a su escasez y sus cualidades únicas.

La exhibición también incluye un conjunto de adornos de oro conocido como Tesoro de los Pescadores, un botín recuperado en la década de los 70, que se había perdido en el mar cuando iba camino a España.

“Golden Kingdoms” cierra el 28 de enero para luego viajar al Met de Nueva York.

En detalle

Qué: ‘Golden Kingdoms: Luxury and Legacy in the Ancient Americas’

Cuándo: termina el 28 de enero

Dónde: Museo Getty, 1200 Getty Center Dr., Los Angeles

Cómo: entrada gratis; informes (310) 440-7300 y getty.edu