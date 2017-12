Formas de ahorrar mientras compras en los outlet malls

La principal ventaja, por supuesto, es que todo está de oferta y los descuentos son incluso mejores cerca de las fiestas. Normalmente, puedes ahorrar entre 25 y 65%; el descuento promedio es de 38%, de acuerdo con Value Retail News, una publicación de la industria.

Pero no supongas que cada suéter, par de pantalones o electrodoméstico para la cocina es una oferta. Hicimos compras en los outlets y aunque encontramos ahorros significativos en muchos artículos, algunos de los productos que compramos eran más baratos en las tiendas minoristas comunes. Para ver los artículos que consideramos merecían un viaje a los locales de descuento, y aquellos que no, lee “The Inside Dope on Outlet Malls”.

Para obtener los descuentos más grandes, sigue estos consejos: