La Víbora: Potrillo, deja de beber por favor

A nuestra serpiente comentarista de entretenimiento no se le escapa nadie

¡Uf!, qué semana viborolectores, qué semana. Embarazos, nacimientos inesperados, muertes de “personalidades” de las redes sociales. Vaya manera de despedir el año. Lo bueno es que la mayoría de las noticias son buenas.

Por ejemplo, aunque no lo crean, me alegra que Eva Longoria esté encinta. Que Enrique Iglesias por fin tenga algo serio en su vida; es decir, dos bebés por los que ahora, aunque no quiera estará atado a Anna Kournikova por el resto de su vida. Bueno, hasta estoy contenta por la preñez de Khloe Kardashian, la “fea” de ese clan. Conste que quien la describió así no fui yo, sino Donald Trump. No importa que esa familia se reproduzca como conejos. Estoy contenta con eso.

La que no me tiene nada contenta es El Potrillo, y por lo que he leído en sus redes sociales, tampoco a muchos de sus fans. ¿El motivo? Su forma de beber. La verdad es que da pena ajena verlo en esos videos que se han hecho virales donde apenas puede caminar y hablar ni se diga. Son patéticos. Casi los puedo comparar con los que exhibía con tanto orgullo el Pirata de Culiacán. ¿Los vieron alguna vez? Bueno, lo que tienen en común es eso, que presumen sus ocho gargantas a la hora de tragar licor, como si de verdad se fuera a acabar.

Yo me pregunto, ¿de dónde sacó ese estilo Alejandro Fernández? ¿Qué artista conocido hace eso de ponerse hasta las chanclas en el escenario? Yo como soy una víbora de mucho mundo, he asistido a decenas y decenas de espectáculos de famosos, y jamás he visto que alguno se ponga así de tonto como El Potrillo. Es que ni su padre lo hacía. Dicen que Chente pretendía tomar alcohol, cuando en realidad bebía cognac cuando cantaba. Lo que haya sido, nunca se lo llegó a ver hablando como Cantinflas en el escenario, contrario a lo que ha sucedido con Alejandro.

Y bueno, a tanto ha llegado la preocupación de sus fans, que en redes sociales le han pedido que deje de tomar o que busque ayuda para su adicción. Yo digo lo mismo. El cuerpo no es eterno y todo lo cobra. Ojalá El Potrillo haga caso.

En otras cosas, ¿ya vieron el calendario de Chiquis Rivera? Híjole, para lo poquito que ha dejado ver, se necesita mucho valor para hacer algo así. Y es que en algunas fotos sale medio desnuda, ¡gulp!, sí, medio desnuda. No hay nada de malo en eso, porque aunque está pasadita de peso tiene su gracia. Lo que estuvo feo fue la manera en que le dizque disimularon los detalles de los senos en una de las imágenes. Ahí les faltó imaginación o de plano no debieron haber hecho una foto así. Ya me darán su opinión cuando salga el calendario.