Lanzamiento de satélites al espacio causa sensación en el Sur de California

Un lanzamiento al espacio de la compañía SpaceX en la tarde de este viernes causó sorpresa y hasta pánico en el Sur de California y sus alrededores, pues muchas personas creyeron que se trataba de la aparición de extraterrestres.

El furor que se registró fue porque repentinamente se vieron luces en el cielo, pero ahora se sabe que fue resultado del despegue de cohetes con 10 satélites, que salieron de la base de la fuerza aérea Vandenberg, ubicada a unas 190 millas al noroeste de Los Ángeles.

La compañía SpaceX señaló que este es el cuarto lanzamiento al espacio que hace para un cliente llamado “Iridium”, como parte de un contrato de colocar en el espacio 75 satélites que ayudarán a mejorar la comunicación en regiones de todo el mundo.

Paola Márquez, conocida empresaria, activista y fiel seguidora de La Opinión, vio la conmoción que las luces estaban causando y al instante nos compartió un video que captó usando su teléfono celular, en el que se puede ver claramente como las luces sorprendieron a todos. A continuación las imágenes:

La sorpresa entre la comunidad fue tan grande, que autoridades del Sur de California se vieron inundadas de llamadas que pedían una explicación, haciendo que agencias del orden como el Departamento del Sheriff de Ventura aclarara la situación a través de sus redes sociales.

SpaceX rocket launch from Vandenberg was the flash you saw in the sky! No cause for concern.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) December 23, 2017