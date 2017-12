Juega el juego de los precios dinámicos para ganar

Los precios en línea de productos y pasajes aéreos en temporada navideña pueden variar de un día a otro, e incluso de un momento a otro. Puedes aprovechar esto a tu favor

Si alguna vez dejaste algún producto en un carro de compras de Amazon por un par de días, puedes haber visto una alerta cuando regresaste que te indicaba que el precio bajó, o aumentó. Eso es resultado de los precios dinámicos. Muchas tiendas en línea varían sus precios a medida que monitorean los precios de sus competidores y la demanda de los clientes. Algunas hasta utilizan información sobre tus hábitos de compra y tu ubicación para fijar los precios que luego verás.

“Esta forma de hacer negocios no es necesariamente ilegal”, dice Norman Silber, profesor de Leyes del consumidor de la Universidad Hofstra en Hempstead, New York, y ex miembro de la junta directiva de CR. La excepción, dice él, es la fijación de precios que busca asfixiar a la competencia, o que considere factores prohibidos, como raza o género.