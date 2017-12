Niños piden a Santa latino que ablande el corazón de Donald Trump

Aconseja a los padres que nunca dejen de abrazar y querer a sus hijos, y no solo les den regalos

Desde hace seis años, Luis García Sánchez, un inmigrante de Orizaba, en el estado de Veracruz, México se viste de Santa Claus, y se pone afuera de su pequeño negocio en la Plaza México de la ciudad de Lynwood. Y entre los muchos deseos que los niños le piden – además de juguetes – es que le ablande el corazón al presidente Donald Trump para que no los separe de sus padres.

“’Dile que no puede separar a nuestras familias. Yo sin mi papá voy a estar muy triste. ¿Qué va a ser de mi vida sin mi papá o mi mamá si la migración se los lleva?’. Fue muy conmovedor escuchar todas sus peticiones”, dice que eso fue lo que más le pidieron el año pasado, semanas después de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos.

Por lo regular este Santa empieza desde mediados de diciembre y se instala los sábados y domingos por las tardes cuando hay más niños. “Ellos vienen y se toman la foto conmigo con sus cámaras. A veces les regalo un juguetito, una luz de bengala. Mi único pago es la satisfacción de ver su sonrisa, la que alguna vez a mi me faltó de niño”, confiesa este Santa Claus, quien emigró a Estados Unidos hace 28 años.

Revela que la idea de vestirse de Santa Claus nació en su niñez cuando este personaje le trajó un trenecito que no le duró mucho porque un chiquillo cayó encima de él.

“Los niños de esa época éramos muy curiosos y nos preguntábamos por dónde entraría el gordito Santa si no teníamos chimenea”, recuerda.

Ya cuando vino a Los Ángeles se le metió más la idea de que quería vestirse como Papá Noel. “Yo veía a los niños como miraban a Santa, algunos con carita de incrédulos, otros llorando. También pensé que si me vestía de Santa Claus podría acercar más gente a mi negocio. Mi mama, Mary Toña Sánchez, me terminó por convencer cuando me dijo, ‘yo te voy hacer tu traje y te vas a vestir de Santa Claus’”.

Así fue como en 2011 para el contento de los niños, este inmigrante de 53 años apareció por primera vez en la Plaza México transformado en Santa Claus afuera de su negocio La Jarochita.

“Se siente bonito cuando vienen ilusionados, me abrazan y me dicen, te pedí esto. Ojalá me lo puedas traer. Me acaba de contactar un amigo para pedirme que vaya a ver a su niña porque ella cree en Santa y quiere que yo le lleve de regalo un perrito que le ha pedido”, platica emocionado.

Los pedidos

García Sánchez dice que son muchos los deseos que le piden los menores. “Una vez, una niña me conmovió mucho cuando me dijo que su mamá estaba en el hospital. Me pidió que fuera a verla y le diera fuerzas para que mejorara”.

A su encuentro llegan a diario menores de todas las edades. “A los más grandecitos, de 12 a 14 años, les gusta hacer bromas pesadas. Me quieren quitar el gorro. Agarran la campanita. Yo nomás sonrío y les hago jo jo jo. Los más pequeños, esos sí, conservan aún mucha ternura”.

Sin embargo, dice que es sorprendente como la figura de Santa Claus atrae a personas de todas las edades. “Los adultos mayores tienen ese gusto por tomarse la foto con Santa Claus. A veces gritan y se emocionan desde que me ven a la distancia. ¡Ahí está Santa! dicen y caminan apurados para encontrarme y tomarse la foto conmigo”.

El último traje de Santa se lo confeccionó su mamá y hasta la barba de algodón le hizo. “Ya tengo práctica en vestirme. En 10 minutos quedo listo”, revela.

Aconseja a los padres de familia (a quienes considera los verdaderos Santa) que hacen el esfuerzo por darle lo mejor a sus hijos, que siempre abracen y quieran a sus niños porque ese es siempre el mejor regalo.

Este inmigrante piensa que va a seguir vistiéndose de Santa en los años por venir. Pero aún más, confía que él también le pide deseos a Papá Noel. “Es algo irónico. Yo también quisiera que Santa me cumpliera mis deseos”, dice.

¿Y cuáles son los deseos del Santa Claus de la Plaza México?

“Salud para mi mamá. Ya tiene 75 años. Siempre me ha apoyado. Ha sido parte fundamental de mi vida y también pido por mis amistades”.

Pero de repente este Santa se queda muy pensativo y no se atreve a soltar un deseo que lleva muy escondido. ¡Suéltelo! “Bueno”, dice titubeante, “me gustaría que Santa me trajera una pareja, una compañera”.