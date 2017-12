La población de California llega casi a los 40 millones

El estado dorado sigue siendo el más poblado de la nación; con una población por encima de Canadá

Vanessa García-Navarro dejó Oaxaca para venir a vivir a California en septiembre de 2016. “Yo nací en Paramount – condado de Los Ángeles- pero a los cuatro años mis padres me llevaron a vivir a Oaxaca”, dice.

Después de graduarse de la universidad en Oaxaca en la carrera de psicología, esta joven de 25 años decidió regresar al país que la vio nacer.

“Yo trabajé en el área de becas de mi universidad, y me tocó ver a muchos muchachos talentosos luchando por una oportunidad para ir a estudiar a otros países. Yo tenía esa oportunidad por haber nacido en los Estados Unidos. Con el apoyo de mi mamá, decidí mudarme a California”, platica.

“Fue un choque cultural muy fuerte. Llegué con un inglés muy básico. No ser capaz de comunicarme me generó mucha ansiedad. Me sentía como una niña intentando hablar”, cuenta.

También sentía miedo de no conocer a nadie, enfrentarse a leyes distintas, y aunque hay muchos latinos en Los Ángeles, le costaba identificarse con ellos, porque dicen, ya son una mezcla de la cultura de sus países con la anglosajona.

Después de batallar porque no se sentía capaz a causa del idioma, García-Navarro encontró empleo como anfitriona en una restaurante en Santa Mónica, y el año que entra planea solicitar su ingreso a la universidad para hacer una maestría.

“Un año después de haber llegado, me siento mucho más segura aunque aún no me siento tan parte de la cultura. Pero estoy lista para comenzar en enero a estudiar inglés y los cursos que necesito para la maestría”, comenta.

Su sueño es trabajar para ayudar a otros inmigrantes a lidiar con las trabas que existen para integrarse a la vida y la cultura de Estados Unidos.

Crecimiento moderado

La población de California se aproxima a alcanzar los 40 millones de habitantes. En un año, entre el 1 de julio de 2016 y el 1 julio de 2017, el estado dorado registró un aumento de 301,000 nuevos habitantes para hacer un total de 39.6 millones de residentes.

El alza se atribuye a una mezcla de nacimientos con el arribo de gente que se mudó a California de otros estados e inmigrantes que vinieron de otros países. García-Navarro es parte de esa oleada de nuevos residentes que han llegado a California.

Esta semana, el Departamento de Finanzas de California reveló los resultados de su conteo anual condado por condado el cual arrojó que en 12 meses, la población en el estado tuvo un incremento de 0.77%.

Los condados que más crecieron con alrededor de 20,000 habitantes fueron los del sur de California: Los Ángeles, Riverside, San Diego, Orange y San Bernardino. El alza poblacional se atribuye a nacimientos y a la migración doméstica e internacional.

Los Ángeles continúa siendo el condado más populoso al concentrar el 25.93% de la población del estado con 10.3 millones de habitantes; en tanto el condado de Alpine en la Sierra Nevada es el que menos gente tiene con 1,141 residentes.

Los resultados del conteo demuestran que California sigue siendo el estado más poblado de la nación con más gente incluso que Canadá que tiene 36.3 millones de residentes.

Inmigrantes influyen

La migración neta de inmigrantes legales e indocumentados de otros estados de la nación que se vinieron a vivir a California fue de 80,000 personas. Es un número mucho menor de los que se mudaron de California a otros estados o al extranjero.

California tiene 48 condados que varían mucho en cuanto al tamaño de su población como el condado de Alpine que tiene arriba de 1,100 residentes y el condado de Los Ángeles con más de 10 millones.

Desde el censo de abril de 2010, el estado ha atraído 2.4 millones de nuevos moradores. Solo en lo que se refiere al crecimiento natural, en los últimos siete años, se han registrado 3.5 millones de nacimientos contra 1.8 millones de muertes, lo que da un aumento natural de población de 1.8 millones de habitantes. En tanto que 1.1 millones son inmigrantes de otros países.

Los condados del interior son los que tuvieron el mayor crecimiento poblacional. En tanto los condados urbanos de la costa mantuvieron una alza a un ritmo más lento. Los pequeños condados de áreas remotas de California perdieron población o crecieron muy poco.

El estado tiene nueve condados en los que se encuentra el 70% de la población de California. Estos son Los Ángeles, San Diego, Orange, Riverside, San Bernardino, Santa Clara, Alameda, Sacramento y Contra Costa.

Los condados que perdieron población son al centro de California, Mono con un 0.02% menos de pobladores, y Alpine, en la sierra Nevada con un 0.78%

Cabe decir que los condados: Placer, Stanislaus, Merced, San Joaquín y Riverside tuvieron un incremento de 1.28% de habitantes, el más alto crecimiento.

Nacimientos a la baja

La tasa de nacimiento descendió a 12.3 por cada 1,000 habitantes contra 13.8 nacimientos por cada 1,000 de 2010.

Y hay una tendencia a la baja desde 1905 cuando se comenzó a recolectar esta información.

A medida que la generación de los baby boomers, los nacidos entre 1945 a 1965, avanza hacia su jubilación, la tasa de mortalidad ha aumentado a 6.7 muertes por cada 1,000 habitantes contra 6.2 en 2010.