BuenosDíasLA: Disfruta de la víspera del año nuevo sin manejar

Los tamales: un rey en la cena de Navidad La señora Martha Barba y sus hijos emprendieron un viaje desde Wilmington, la zona portuaria de Los Ángeles, hasta el este de la ciudad solo con la finalidad de comprar la masa para sus tamales y así lograr tener todo a tiempo para la cena de Navidad este domingo. “Llevo 10 libras… Esta es la mejor masa de todos los lugares”, señaló la mujer, quien esta semana esperó pacientemente por su orden en una tienda muy popular de tamales y masa. “Llevo años viniendo aquí. No hay lugar que pueda mejorarlo”. Los clientes, uno otras otro entraban y salían de la tienda La Indiana Tamales, cuya favorable reputación en la venta de este platillo y su masa se expande por todos Los Ángeles —y más allá. Foto Aurelia Ventura

