Hijo arrestado bajo sospecha de matar a tiros a su madre en Navidad

El incidente sucedio en Ontario

Un hombre llamó a la Policía de Ontario el 25 de diciembre “afirmando que le había disparado a su madre” y la mujer fue encontrada muerta en su casa, según las autoridades.

Inicialmente el hombre describió un “breve altercado” y una muerte que fue “posiblemente fue un accidente”, explicó el sargento Bill Russell con la Policía de Ontario.

La policía recibió una llamada a las 4:35 de la tarde del lunes una residencia de la cuadra 1300 al norte de la Avenida Vine Avenue, donde encontraron muerta a la madre del hombre de 28 años, aparente de una herida de bala, dijo Russell.

Se cree que la mujer tenía más de 50 años. Su nombre no se ha dado a conocer hasta que se notifique a sus familiars.

Russell dijo que el hombre fue detenido mientras se investigaba el caso, pero hasta las 9:30 de la noche del lunes no se había tomado una decisión si lo arrestarían o no. Su nombre no fue revelado de inmediato.

“Está esperando a ser entrevistado”, dijo Russell, agregando que los investigadores aún estaban en la escena del tiroteo con el forense. Otros detalles sobre el incidente también estaban bajo investigación.

“En este punto, creemos que son los únicos dos que vivían en la casa” y aparentemente los únicos dos dentro de la casa en el momento del incidente, dijo Russell.

El vecindario está al sur de la autopista 10 y cerca del campus de la secundaria Chaffee.