Las mejores y peores telenovelas en 2017 de Univision y Telemundo

"El Señor de los Cielos" y "Sin senos si hay Paraíso" siguieron triunfando mientras que otras series muy promocionadas pasaron sin pena ni gloria

En el año 2017, tanto Univision como Telemundo nos trajeron muchas ofertas en los horarios nocturnos de telenovelas y series.

Ambas televisoras tuvieron problemas de audiencia y la competencia entre las dos fue reñida. Debido a la poca diferencia de rating se vieron en la obligación de recurrir a varios cambios para competir y ganar sus horarios.

¡Aquí un recuento de lo mejor y lo peor del 2017!

Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí

Univision inició el año con la bioserie no autorizada de Jenni Rivera. El proyecto fue un gran golpe a Telemundo, que tenía planeado hacer su propia serie pero con todo el respaldo de la familia Rivera. En esta versión Luz Ramos cambió su físico drásticamente para asemejarse a “La Diva de la Banda” que al final fue un gran acierto por su gran parecido tras la caracterización.

La Fan

Angélica Vale volvió a la pantalla chica en esta producción de Telemundo basada en una idea de la propia actriz sobre una fan obsesionada con las telenovelas. Desafortunadamente, la comedia nunca logró su objetivo y la cadena cortó su transmisión con un “continuará…” y hasta la fecha se desconoce cuándo.

La Piloto

Con el objetivo de competir directamente con las “super series” de Telemundo, Univision transmitió “La Piloto“, una narconovela protagonizada por Livia Brito. En cuestión de audiencia le fue regular, no fue el éxito que se esperaba. Sea planea una segunda temporada peropodría ser tirar el dinero a un proyecto que no generó interés.

El Capo

Sería difícil para cualquier producción sustituir a “El Chema” en Telemundo debido a su gran éxito, pero alguien lo tenía que hacer y le tocó a “El Capo“. A pesar de no ser una producción original de la cadena hispana, el actor Mauricio Islas hizo gran promoción para la serie que se produjo en México. La audiencia no estuvo de su lado y la programaron en otro horario menos visible hasta su final.

Quizás la producción no funcionó con la audiencia latina, que ya que había visto la original que duró varias temporadas con éxito.

Guerra de Ídolos

Uno de los fracasos más desastrosos del año fue “Guerra de Ídolos” que Telemundo promocionaba como la primera telenovela musical de la cadena. Hubo una tremenda campaña detrás, pero con protagonistas poco reconocidos y una historia que no terminó de enganchar, los ratings se desplomaron. A los pocos días de su estreno se decidió cambiarla de horario a los sábados por la noche, de donde también fue removida con la frase “continuará”.

La Querida del Centauro 2

La secuela de “La Querida del Centauro” con Humberto Zurita y Ludwika Paleta fue estrenada antes de lo previsto y por algún tiempo fue transmitida por dos horas, cubriendo el horario de “Guerra de Ídolos” que había sido removida.

Esta segunda temporada de la serie no tuvo el mismo impacto que la primera y la historia fue algo confusa con el personaje de Paleta recibiendo electroshocks que la mantenía dormida. Su presencia se sintió y se perdió el sentido de lo que era el argumento original.

La doble vida de Estela Carrillo

La telenovela protagonizada por Ariadne Díaz y David Zepeda fue creada con el público latino en mente, sobre una mujer que adopta una nueva identidad al cruzar la frontera. Su vida se complica cuando se convierte en la heroína tras un acto terrorista en la escuela en la que trabaja.

Nuevamente se intentó copiar la formula de Telemundo, incluyendo temas de narcos, pero Televisa no ha podido dar en el clavo y se anotó otro fracaso con esta producción. A pesar de que se habla de una segunda temporada, sería mejor dejarla en el olvido.

Rosario Tijeras

Tras su paso exitoso en México, “Rosario Tijeras” llegó a Univision con la difícil tarea de maximizar la audiencia del horario de las 10. Era una historia probada, que tenía todos los ingredientes para ser todo un suceso, pero de nuevo, no cuajó con la audiencia.

Para este tiempo, Univision ya no le tuvo mucha paciencia a la telenovela protagonizada por Barbara de Regil y la mandó a UniMás en donde terminó su transmisión.

Mariposa de Barrio

La bioserie oficial de Jenni Rivera al fin se estrenó en Telemundo con Angélica Celaya en el papel de “La Diva de la Banda”. “Mariposa de Barrio” no era una serie semanal, era una telenovela que se transmitía cinco veces a la semana y por ende la historia se movía con una lentitud que parece que no a muchos les gustó.

Su audiencia fue moderada y aunque no fue un fracaso total, no se pudo considerar un éxito. A esto le sumamos que Celaya recibió muchas críticas negativas al no verse como Rivera, ni siquiera su voz se asemajaba.

El Señor de los Cielos 5

Aurelio Casillas (Rafael Amaya) nunca falla y en su quinta temporada tuvo gran repercusión entre la audiencia especialmente para saber que había pasado con Mónica Robles (Fernanda Castillo), quien había recibido un disparo en la espalda que la dejó en coma. Nuevos personajes fueron introducidos, y un sin fin murieron, hasta “Doña Moniquita”. A pesar de que la serie ya huele a viejo, la audiencia sigue ahí y Telemundo ya anunció una sexta temporada.

Sin senos sí hay paraíso

Regresó el éxito a Telemundo con “Sin senos sí hay paraíso” y ya había luz al final del camino. Carmen Villalobos volvió al personaje de Catalina Santana y se explicó cómo es que quedó vida tras su aparente muerta en “Sin senos NO hay paraíso”. A pesar de que muchos no quedaron conformes en como se manejaron algunas historias de esta temporada, el rating siempre estuvo de su lado y una tercera temporada ya fue aprobada.

La tierra prometida

Después de sufrir en el horario de las 10pm, Univision pensó que contraprogramar una telenovela bíblica contra la narcoserie sería una buena estrategia, pero esto no fue así. A pesar de que estas historias daban grandes números en UniMás, en su cadena principal no funcionaron tan bien. Tras dos semanas de transmisiones por Univision, reiniciaron la historia en UniMás donde tiene gran repercusión y hasta le ha ganado a Telemundo.

José de Egipto

La telenovela brasileña es corta y a pesar de que ya se había transmitido por la cadena MundoFox, tuvo números decentes en Univision.

Enamorándome de Ramón

Esmeralda Pimentel y José Ron protagonizan esta telenovela clásica que tuvo buen rating en México. En Estados Unidos fue un poco más frío su recibimiento. A pesar de que les iba regular, Univision parece haber tenido otra meta para el horario de las 8pm y la intercambió con “La Rosa de Guadalupe” que se transmite a las 7pm. Es ahí donde “Enamorándome de Ramón” seguirá hasta su final.

Mi marido tiene familia

La comedia familiar protagonizada por Zuria Vega y Daniel Arenas tiene para todo el público. Es una historia ligera que no toca temas muy fuertes y es en verdad un alivio entre tanta violencia que hay en las pantallas de televisión.

Hoy voy a cambiar

La serie sobre la vida de Lupita D’Alessio no tuvo la gran repercusión que tuvo en México, pasó sin pena ni gloria. Lo bueno que era corta, si no, seguramente terminaba en UniMás también.

Caer en tentación

Para competir con “El Señor de los Cielos”, Univision programó “Caer en tentación” que protagonizan Silvia Navarro, Gabriel Soto, Adriana Louvier y Carlos Ferro. La telenovela es controversial debido a su alto contenido sexual que ha sido censurado por la cadena hispana.

Enfrentada a Aurelio Casillas, esta producción ni en sueños le ganaba pero ahora contra “Señora Acero” se ha vuelto más competitiva y hay noches que gana en audiencia general.

Señora Acero 4

A pesar de que la tercera temporada de “Señora Acero” fue la más vista en toda la saga, esta cuarta temporada no ha tenido los mismos resultados. Los ratings reflejan un cobijo frío de la audiencia latina a esta historia que trata temas de migrantes mexicanos.

El César

La historia del campeón boxeador Julio César Chávez no fue del gran interés del público y Telemundo la terminó a pocos días de su estreno con un “continuará”.

Sangre de mi tierra

La telenovela hecha completamente en Miami es protagonizada por Ana Belena y Lambda García, dos rostros frescos para la cadena Telemundo. Muchos se quejan de siempre ver las mismas caras, pero algo ha pasado con esta producción que la gente no se ha enganchado. ¿Será el elenco? ¿La historia? ¿Las locaciones? Algo está pasando que el rating que le dejó “Sin senos” se ha desplomado.

Rey David

Univision le volvió a apostar a las telenovelas bíblicas de Brasil con “Rey David” que hasta ahora ha respondido bien dada la competencia débil de Telemundo.