Yisus Díaz de ‘Despierta América’ confiesa su sueño más íntimo y su pasión por el deporte

Conocimos a Yisus Díaz como ‘El Chef Yisus’ de ‘Despierta América’, sin embargo no solo se fue ganando el cariño de la audiencia, sino también las oportunidades que le han dado en el show matutino de Univision, en donde ahora participa en varios segmentos, pero el que más ama es el de los deportes, con quien tiene un ‘romance’ desde muy pequeño.

En exclusiva hablamos con el Yisus de sus nuevos roles dentro de la ‘casita más feliz de la televisión hispana’, su pasión por los deportes, y su sueño de tener la posibilidad de ser quizás uno de los talentos que reporte para Univision en el próximo Mundial de fútbol en Rusia.

Pregunta: Hemos visto que últimamente participas de los segmentos de deportes, ¿cómo te sientes en este nuevo rol?

Yisus Díaz: Desde que participo en los segmentos de deportes me siento como un adolescente cuando comienza a enamorarse. No quiero que termine nunca el segmento para seguir estando en él.

P: ¿Qué es lo que más disfrutas de este segmento?

YD: Aunque este segmento lo disfruto desde el primer al último segundo, el poder actualizar a la audiencia con los últimos acontecimientos y resultados me excita mucho. No importa que ya haya leído la noticia antes de darla al público, compartirla y analizarla me apasiona.

P: ¿Cuándo y cómo nace tu amor por los deportes?

YD: Este amor nace a mis 7 años, cuando mi papá decide meterme en un equipo de beisbol. A los 17 años el beisbol me trajo a Estados Unidos, y me regaló una beca para pagar gran parte de mis estudios. Durante toda mi adolescencia también jugué basketball, volleyball y fútbol para mi escuela. Nunca paraba.

P: ¿Cuáles son tus deportes favoritos?

YD: Para jugarlos baseball, basketball y fútbol. Pero para verlos, todos menos golf.

P: ¿cómo ves a los países y sus equipos para el próximo mundial?

YD: Veo un mundial ¡sumamente reñido!… Las potencias siguen siendo potencias pero enfrentan un crecimiento respetable del resto de los países. Alemania, Francia, España y Bélgica, son selecciones que deberían llegar lejos. Pero en nuestro continente contamos también con grandes representantes que podrían también alzar la copa, como Brasil, Argentina y hasta México o Colombia.

P: ¿Te gustaría ir al mundial a reportar para Univision?

YD: No me gustaría: ¡me encantaría!… Estuve en el mundial de Brasil en el 2014 como espectador, y me sentí como un niño en Disney World, volver al de Rusia el año que viene como reportero sería un sueño.

P: A casi un año de estar en ‘Despierta América’, ¿cuál es tu balance?

YD: Ha sido el de disfrutar cada segundo y tener el apoyo absoluto de mi familia. Disfruto desde que llego a prepara el desayuno, hasta que despedimos el programa con el musical… Cada día me enamoro más de mi trabajo, y mis seres queridos lo notan. Están felices por mí.

P: ¿Cuál es tu sueño profesional para el 2018?

YD: Es poder permanecer en ‘Despierta América’ y Univision a tiempo completo, como un integrante más. Poder llevar las noticias deportivas, participar en los diálogos, celebrar con la audiencia lo bonito, y servirles de consuelo en momentos difíciles. Que me conozcan cada vez más, y que sepan que llegué a este país como ellos, a crecer y a trabajar por mi familia. Y por qué no, enseñarles una que otra receta para cuando se les abra el apetito.