Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

La última semana del año está cargada de divertidas actividades para toda la familia

Jueves 28

Días de nieve

Más de 60 toneladas de nieve de verdad, decoración de galletas y ser parte de un comunidad artística para crear una instalación son solo algunas de las actividades en las que que los visitantes al Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) pueden participar durante los Museum Snow Days, que se llevan a cabo todos días hasta el sábado. Además, cada día tiene un tema; hoy es el Winter Animal Show, el viernes Arte flamenco y el sábado las Rene’s Marionettes. Todo está incluido en el boleto de entrada. $13 Informes (626) 449-9144 y kidspacemuseum.org.

Más ‘Happy Place’

La exhibición itinerante “Happy Place” extendió su estadía en el Distrito del Arte del centro de Los Angeles (1242 Palmetto St., Los Angeles), hasta el 25 de febrero. Esta experiencia promete muchas risas, instalaciones únicas, cuartos multisensoriales y muchas oportunidades para tomarse selfies. Se puede escalar en un enorme pastel, bailar en el cuarto con la mayor cantidad de confeti posible y brincar de un arcoíris a un tazón de felicidad. Abierto todos los días, excepto los martes, de 9 am a 9:30 pm. Boletos $35. Informes happyplace.me.

Viernes 29

Durante el Tournament of Roses Equestfest, que tiene lugar en el Los Angeles Equestrian Center (480 Riverside Dr., Burbank), los visitantes podrán ver los tipos de bailes y trucos que son capaces de hacer los corceles que participarán en el Desfile de las Rosas. Además de verlos en acción, durante este evento se puede disfrutar de refrigerios de la temporada y conocer más a fondo acerca de la raza y de los horarios en los que participarán en el Desfile de las Rosas. Boletos $15. Gratis menores de 5 años. Informes (818) 840-9063 y la-equestriancenter.com.

Sábado 30

Comedia chicana

En sus shows como estandupero, George López ofrece un análisis de lo que es su raza, las relaciones étnicas, los prejuicios hacia los latinos y su experiencia como mexicoamericano. Esto y más, con grandes dosis de humor, podrán escuchar los seguidores del comediante en el espectáculo que dará en el Microsoft Theater (777 Chick Hearn Court, Los Angeles) a las 8 pm. Boletos $39.50 a $69.50. Informes (213) 763-6030 y microsofttheater.com.

Tour arquitectónico

La organización Pasadena Heritage (651 S. Saint John Ave., Pasadena) organiza los Architectural Legacy Walking Tours, uno que recorre el vecindario de Pasadena Hillcrest y otro por el Pasadena Playhouse District. Ambos son caminando. El primero ofrece un vistazo por uno de los más prestigiosos vecindario de la ciudad mientras que el segundo pasa por edificios de diversos estilos arquitectónicos a lo largo de la calle Green y el bulevar Colorado. 10:30 am y 1:30 pm. Boletos $20. Informes pasadenaheritage.org.

Domingo 31

Desfile de fin de año

El megatradicional Desfile de las Rosas nunca pasa de moda, y en el sur de California es uno de los espectáculos más recurridos del año; se calcula que en esta ocasión más de un millón de personas asistirá a ver el show en las calles de Pasadena. La popular parada, en donde compiten las impresionantes carrozas tapizadas de flores, comienza a las 8 am en la esquina de la calle Green y el bulevar Orange Grove, y de ahí sigue su recorrido por el bulevar Colorado. Gratis. Informes tournamentofroses.com.

Rock alternativo

La cada vez más popular y solicitada banda Chicano Batman, que interpreta una mezcla de rock, tropicalia y surf, cerrará el año haciendo lo que mejor sabe: cantando. El cuarteto stará en el Fox Theater (301 S Garey Ave., Pomona) despidiendo el 2o17 con sus fans. Hanni El Khatib y Thee Commons actuarán como teloneros. 9 pm. Boletos $35. Informes (909) 784-3677 y foxpomona.com.

Lunes 1

Entrada gratis la Autry

Mientras que muchos otros museos de la región cierran sus puertas en el primer día del año, The Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) no solo estará abierto al público, sino que la admisión será gratuita. Además de poder ver la extensa colección de obras del viejo oeste que alberga este lugar, los visitantes podrán disfrutar de Play!, la exhibición de juguetes de varias épocas que concluye el 7 de enero. Abre a las 10 am. Informes (323) 667-2000 y theautry.org.

Exhibición de las carrozas

Al terminar el Desfile de las Rosas, todas las carrozas que participaron en la parada se alojan en un solo lugar para que los visitantes las puedan ver de cerca, así como saber detalles de lo que están hechas y el significado de sus adornos. Están disponibles a partir de la 1 pm y hasta las 5 pm, en la esquina del bulevar Sierra Madre y la calle Washington. Y también el martes de 9 am a 5 pm. Boletos $15; gratis menores de 5 años. La venta de boletos termina ambos días a las 3 pm. Informes tournamentofroses.com.

Festival de invierno

El Winter Fest está en su recta final en el OC Fair & Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa), donde con el boleto de entrada se tiene acceso a varias actividades, entre ella el ice tubing, el área para jugar con la nieve, el desfile de luces nocturno y el entretenimiento de música en vivo. También se puede disfrutar de la magia de Jimmy H y de un zoológico de animales de granja, entre otras amenidades. Termina el 7 de enero. Boletos $10 a $25. Informes winterfestoc.com.

Apertura de museo

El Museum of Illusions (6753 Hollywood Blvd., Los Angeles) hace su apertura oficial hoy y mañana, con lo que queda inaugurado un lugar dedicado a las ilusiones ópticas apto para toda la familia. Incluye las obras de más de 30 artistas. La preventa de boletos termina hoy, con un costo de $15 por entrada. Gratis menores de 5 años. Luego de esta fecha, los boletos costarán $25. Abierto de lunes a domingo de 10 am a 12 de la medianoche. Informes http://goo.gl/npU9Gu.