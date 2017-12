Dónde celebrar el Año Nuevo

¿No tienes planes para este domingo? Te damos una ayuda con esta lista de divertidos eventos

Con niños, sin niños, en una velada romántica o en medio de más de media docena de DJs. Las opciones para recibir el año nuevo en Los Angeles son diversas y para todos los gustos y edades. Pero sobre todo, para todos los presupuestos. Aquí ofrecemos los detalles de algunas de las festividades más populares en el área para despedir el año viejo.

En el Los Angeles Zoo

De 6 a 10 de la noche, en el zoológico angelino tendrá lugar una fiesta familiar para despedir el año. Con el precio de entrada está incluido el acceso al espectáculo L.A. Zoo Lights, cena de buffet, postre, paseo en el carrusel y una foto gratis. Habrá un DJ amenizando y un bar con cocteles a la venta. A las 9, los visitantes podrán hacer el conteo al mismo tiempo que la caída de la bola de cristal en el Times Square de Nueva York. Boletos $69 adultos y $45 niños. 5333 Zoo Dr., Los Angeles. Más informes en (323) 644-4200 y lazoo.org.

En el Queen Mary

A bordo del barco Queen Mary habrá una fiesta en la que habrá ambientes para todos los gustos, desde una cena con bebidas y música en vivo, hasta una noche de baile en un salón con atmósfera de club. Al punto de la medianoche, se verá un espectáculo de fuegos artificiales desde la cubierta. El boleto de entrada incluye acceso a todo el entretenimiento de a bordo excepto comida y bebidas. Solo mayores de 21 años. $119 por persona. 1126 Queens Hwy., Long Beach. Más informes en queenmary.com.

En el Kidspace de Pasadena

En la celebración del Kidspace Children’s Museum de Pasadena, el año nuevo llega doce horas antes de la medianoche del 31 de diciembre para que todos los miembros de la familia estén frescos y despiertos para disfrutar la fiesta. La cuenta regresiva está acompañada de música, danza, mucho ruido y por supuesto la caída de una bola. Antes del conteo, los visitantes pueden hacer sus propios gorros así como instrumentos para hacer ruidos. También habrá bandas que tocarán en vivo y bebida de manzana para darle la bienvenida al nuevo año. A partir de las 10 am. Boletos $13. 480 N. Arroyo Blvd., Pasadena. Más detalles en kidspacemuseum.org.

En el Grand Park

Al quinto Grand Park + TheMusic Center’s N.Y.E.L.A., se espera la asistencia de más de 50 mil personas, y será la fiesta con música y baile más grande de la ciudad. Habrá dos escenarios con música en vivo, DJs y baile toda la noche. También una zona de danza digital con luz integrada y show de juegos pirotécnicos para hacer el conteo para el año nuevo. El evento es gratuito y para toda la familia. Comienza a las 8 pm y termina a la 1 am. 200 N. Grand Ave., Los Angeles. Más informes en grandparkla.org/nyela y musiccenter.org/nyela.

En Marina del Rey

Esta es la primera vez que se realiza el New Year’s Eve Fireworks and Glow Party en el Burton Chace Park de Marina del Rey. La fiesta comienza a las 7 pm con la Glow Party, que incluye actividades para toda la familia, DJs, música para bailar, bailarines, pintura en la cara, burbujas, caseta para fotos y más. A las 9 pm se hará el conteo al mismo tiempo que en el Times Square de Nueva York, para luego dar paso al show de fuegos pirotécnicos. A las 12 am se celebrará la llegada del año nuevo y habrá fuego artificiales de nuevo por 10 minutos. Gratis. 13650 Mindanao Way, Los Angeles. Más informes en visitmarinadelrey.com

En el Aquarium of the Pacific