Diez herramientas para cuidar tu salud en la era post-DACA

Un grupo de sicólogos que estudia el efecto mental de los ataques anti inmigrantes y la vida en las sombras, ofrece una serie de recomendaciones para los "dreamers" y sus familias, ante la incertidumbre que viven. Han identificado que muchos sufren de ansiedad y un tipo de "estrés post traumático".

Una nueva desilusión en el intento de aprobar el “Dream Act” antes de fin de año revive los problemas y retos mentales y sicológicos de toda una comunidad de jóvenes indocumentados y sus familias, que se manifiestan, entre otras cosas, como una forma particular de “estrés post-traumático“.

“Los “dreamers” son fuertes, tienen mucha resistencia, pero desafortunadamente por la situación, han estado en un estrés constante por años“, dijo a La Opinión la sicóloga y profesora de Rice University Luz Garcini. “Esto crea una situación crónica que puede causar daño emocional y físico”.

Estos daños, documentados por Garcini y un grupo de investigadores afiliados a la Asociación Nacional Latina de Sicología, incluyen depresión, ansiedad, nervios y un tipo del estrés que se da en personas que han sufrido un trauma fuerte o después de estar en una situación de conflicto.

“El estrés postraumático se manifiesta en esta población con algunos síntomas, aunque no la manera acostumbrada, dijo Garcini. “Por ejemplo, se da la hipervigilancia, que es estar en un constante estado de alerta en el que nunca te puedes relajar. También hay ataques de pánico y la ansiedad.

Garcini y sus colegas están trabajando en un sondeo de la comunidad indocumentada para determinar cómo les está afectando sicológicamente el tipo de retórica y acciones anti inmigrantes que se viven hoy en este país.

Pero no está siendo fácil que la comunidad conteste abiertamente las preguntas, agregó la sicóloga.

“Aunque sea confidencial, no quieren dar información, esto no lo vimos con anteriores sondeos”, dijo.

Garcini está trabajando con la organización dreamer “United We Dream” en campañas de salud mental y ha propuesto diez cosas que los dreamers pueden hacer para mantener la salud mental.

La profesora compartió estos consejos para los lectores de La Opinión.

Diez herramientas para tu salud mental en la era post-DACA

Valida tus sentimientos.

Cada persona vive sus experiencias de diferentes maneras. En tiempos de angustia algunos pueden sentirse tristes, otros pueden volverse constantemente irritables, aunque otros experimentan ambos sentimientos. Algunos de nosotros podemos sentir miedo intenso; otros pueden indignarse y experimentar un profundo sentido de injusticia ante continuos cambios en las políticas del gobierno. No hay una forma “correcta” de sentir. Date permiso para observar tus emociones y experimentarlas sin juicio.

Consejo: Escribe tus sentimientos, habla con amigos o familia o con un consejero.

Reconoce los síntomas de angustia.

Algunos síntomas comunes de angustia:

Sentirse abrumado, ansioso / nervioso y / o irritable (continuamente sintiéndose “al borde”), cambios dramáticos en tu estado de ánimo, emociones intensas o arrebatos emocionales, sentirse vacío, sin esperanza, indefenso e inútil, dificultad para dormir, concentrarse, recordar cosas o tomar decisiones cotidianas, síntomas físicos inexplicables (por ejemplo, dolores de estómago, dolores de cabeza, mareos, palpitaciones)

Consejo: Haz ejercicio. La actividad física es conocida por su capacidad para aliviar la angustia de los síntomas. Usa un video de meditación, de relajación o de mindfulness.

Identifica tus “triggers”.

Presta atención a cosas, personas y / o situaciones que pueden desencadenar tus síntomas de angustia. Por ejemplo, ver las noticias. Aunque es importante mantenerse informado, seguir demasiado las noticias puede aumentar su angustia.

Presta atención a cómo seguir las noticias te hace sentir. Si notas que te hacen sentir ansioso, no puedes dormir, o te hacen sentir mal, considera tomar un descanso o leer las noticias en un horario diferente (por ejemplo, en la mañana en lugar de en la noche).

Recursos:

Recuerda que está bien retirarte de las redes sociales, incluso si es solo en forma temporal. Lee un buen libro en lugar de las noticias.

Desarrolla tus fortalezas.

Eres fuerte y puedes confiar en tus experiencias pasadas y conocimientos para seguir fuerte. Usa fuentes de información personal. Recuerda: mantener una visión positiva de ti mismo y confiar en tus instintos; cuidar de tí mismo, crear una rutina normal y continuar haciendo las cosas que disfrutas y te ayuda a relajarte; busca oportunidades para aprender más sobre ti mismo y enfrentar este momento difícil; y pasa tiempo con tus seres queridos para recibir apoyo y aliento.

Aprende y practica nuevas habilidades para un afrontar saludablemente tu situación.

Para mantenerte fuerte hay que ser flexible al lidiar con circunstancias estresantes e inciertas. Hay herramientas que ayudan a manejar mejor el estrés. Entre ellas están : Encontrar maneras de expresar sus pensamientos y emociones, como a través del arte o la escritura; aprender y practica mindfulness, meditación o relajación; crea espacios seguros para ti y tus seres queridos; crear un plan de seguridad de deportación; expande tus fuentes de apoyo social y emocional, incluida la conexión con comunidades de fe, organizaciones de defensa, centros comunitarios y grupos de personas en tu misma situación.

Tómate tu salud mental en serio y busca ayuda.

Es importante que compartas tus sentimientos y preocupaciones con alguien en quien confías.

Recursos:

Línea nacional para la prevención del suicidio: 1-800-273-8255

Texto de Crisis: 741741

Aquí puede tomar un test para determinar si está sufriendo de ansiedad o depresión: http://www.mentalhealthamerica.net/pruebas-de-salud-mental-en-espanol

Conoce tus derechos e identifica los recursos disponibles.

El conocimiento es empoderador, y conocer tus derechos y dónde buscar apoyo es útil para reducir la angustia. Ubica recursos, servicios y agencias cercanas a tí para que puedas buscar ayuda si la necesitas.

Recursos:

United We Dream Migrawatch Hotline: 1-844-363-1423 – para obtener ayuda si alguien que conoces está en proceso de deportación o para informar la actividad de ICE en su comunidad.

Para obtener más información, visita el sitio web Here to Stay de United We Dream.

Protégete de las estafas de inmigración.

Los practicantes o abogados deshonestos pueden prometer brindarte ayuda o procesos migratorios más rápidos si les pagas una tarifa. Estas personas están tratando de estafarte. Siempre busca la información de fuentes oficiales tales como agencias gubernamentales o el Departamento de Seguridad Nacional.

Si buscas asesoramiento legal, elije un abogado con licencia o un representante acreditado, evalúa sus referencias. Verifica que el abogado sea miembro de la asociación de abogados del estado (bar). Si no lo es, no lo contrates. Si lo es, revisa su historial disciplinario antes de contratar sus servicios.

Recursos:

El número gratuito del Educational Fund de NALEO, línea directa bilingüe, 844-411-DACA, proporciona Información “en tiempo real” y referencias a recursos legales en nuestras comunidades.

Comparte tu conocimiento para ayudar a otros como tú.

Los drs. Adamés y Chavez-Dueñas recomiendan la acción social como una forma de encontrar apoyo y sanar. La investigación ha encontrado que estar en comunidad con otras personas con las que compartes identidades y experiencias similares, sirve para sentirse menos solo.

10. Saber que NO ESTÁS SOLO.

Que eres parte de este país y muchos ciudadanos continuarán apoyándote, porque piensan que los latinos, los DACA y los indocumentados contribuyen a este país todos los días.