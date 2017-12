La comunidad se pone de pie por una mamá latina

Un accidente de auto la deja incapacitada; hoy una cuenta en GoFundMe está a punto de alcanzar la meta para ayudarla

María del Carmen Torres recuerda vagamente aquel 12 de noviembre cuando al cruzar la calle en el sur de Los Ángeles fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga. Tres de sus cuatro hijos iban con ella.

“No me acuerdo de nada solo cuando mis hijos me estaban abriendo los ojos…Me decían ‘¡Mamá no te duermas!’ Eso es lo único que recuerdo”, dijo Torres de 50 años de edad.

Era un domingo alrededor de las 10 de la noche cuando Torres y sus hijos regresaban de lavar. Todos comenzaron a cruzar la calle Denker—cerca de la intersección de las avenidas Florence y Dalton— empujando un carrito de mercado lleno de ropa.

Efraín Silva, el hijo menor, dijo que vio el carro a lo lejos sin imaginar que iba directo a ellos.

“Yo pensé que iba a parar pero no, y después se me puso todo oscuro y cuando abrí los ojos estaba en el piso”, dijo el pequeño, de 11 años, quien también fue lanzado y afortunadamente sufrió heridas menores. “Yo me levanté y corrí con mis hermanos a ver a mi mamá”.

Eliezer, de 14 años, y Ulises, de 13, dijeron que vieron a su madre quien quedó atrapada abajo del auto mientras este la arrastraba por unas 60 yardas. Ellos no sufrieron ninguna lesión.

“Yo pensé que el auto paró pero no, solamente se detuvo un poco para dar la vuelta”, dijo Eliezer.

Cuando el auto la soltó ellos corrieron y la jalaron hacia la orilla de la carretera. Eliezer dijo que el auto era un Honda negro conducido por un hombre.

El comienzo de una agonía

Torres, quien es la única proveedora del hogar estuvo internada en el hospital por casi un mes. Ella sufrió varias lesiones incluyendo fracturas en ambas piernas; lediones en las muñecas, los brazos, la espalda, el oído, la caja torácica, la clavícula y múltiples laceraciones en todo el cuerpo.

“Los doctores me decían que no me podían dar de alta porque no me podía mover”, dijo Torres. “No sabía qué iba a pasar con mis hijos”.

Los niños, quienes en ese momento estaban bajo el cuidado de su hermana mayor Sarahi de 20 años, sobrevivieron con los pocos ahorros que ella tenía para sus clases de la universidad.

Sin familiares cercanos y en su desesperación Torres pensó sus opciones las cuales no se veían muy alentadoras.

“Pensé en entregar a mis niños [al departamento de servicios de niños y familias o DSCF], pensé en irme con ellos a la misión del centro de Los Ángeles [para los desamparados] porque ya no íbamos a tener donde vivir”, relató.

Una luz de esperanza

Este año, la casa de los Torres no cuenta con adornos navideños pero si con un espíritu de energía y ganas de salir adelante.

Torres continua postrada en una silla de ruedas y sus movimientos son lentos pero firmes. Tuvo que cortarse su cabello porque tras ser arrastrada, el carro le arrancó parte de su cabellera, explicó.

Sus hijos la cargan al segundo piso donde está su apartamento y se encargan de asearla.

“Ellos me llevan al baño, me limpian. Mi hija viene y me cura mis heridas”, dijo Torres.

El dueño del edificio donde viven, tras enterarse del accidente, les permitió ponerse al corriente en cuanto Torres estuviera mejor. Sin embargo, las deudas comenzaban a acumularse y la familia se veía en aprietos.

Hasta hace poco cuando los detectives del departamento de policía de Los Ángeles (LAPD) de la división de trafico del sur contactaron a los niños de Torres para preguntarles que juguetes querían para navidad.

“Cada año los detectives les dan juguetes a los niños de familias que son víctimas de crímenes”, dijo Érika Gonzalez, agente con LAPD. La petición de los niños de Torres los conmovió.

“Pidieron dinero para pagar la renta para tener un lugar donde vivir”, explicó Gonzalez.

“Hicimos una colecta en el departamento y logramos conseguir $850 dólares, suficientes para un mes de renta”, explicó la agente.

Sin embargo, al ver a Torres que no se puede mover ni levantar de su silla de ruedas los agentes tuvieron una mejor idea.

“Decidimos crear una pagina de GoFundMe para ayudar a la familia Torres”, dijo Gonzalez.

Un regalo de navidad

Sin que nadie lo esperara, los agentes llegaron a su casa el miércoles por la noche con regalos para los niños. A Torres le entregaron un sobre.

“Jamás imagine lo que me iban a regalar ni la cantidad, y para mi eso era suficiente. Era demasiado y yo hacia cuentas de cuanto podía ahorrar y cuantos meses podía pagar de renta”, dijo Torres. “Lo principal era mantener este apartamento porque manteniendo este apartamento podía mantener a mis niños juntos”.

Torres dijo que diariamente lucha para levantarse de su silla de ruedas con su propia terapia y motivación interna.

“Yo canto, ‘Si tuvieras fe como un grano de mostaza a mi manita le digo muévete, muévete, a mi patita le digo muévete, muévete’” dijo Torres sonriente aseverando que no puede esperar a sanarse para poder hacerse sus “frijolitos con epazote” y trabajar en su maquina de coser.

Hasta el momento no se ha logrado capturar al sospechoso del accidente pero las autoridades dijeron que están tras su pista.

Si usted esta interesado en ayudar a la familia Torres visite: https://www.gofundme.com/savethetorresfamily