Mi voto NACTOY 2018 por Auto Camioneta y Vehículo Utilitario del Año

El resultado de mi voto NACTOY 2018 por el Auto, Camioneta y Vehículo Utilitario del Año – los Oscars de la Industria Automotriz -, se anunciará en el Auto Show Detroit, donde lo más probable es que se escriba un nuevo capítulo en la historia de varias marcas.

La razón es simple; la firma italiana Alfa Romeo y la coreana Kia están en la lista de finalistas Auto, Camioneta y Vehículo Utilitario NACTOY 2018 por primera vez en la historia.

Y quizá lo más significativo es que ningún modelo de las marcas de Detroit – General Motors, FIAT Chrysler y Ford -, está considerado en la categoría de auto del año, lo que de por sí marca un cambio significativo sobre la feroz competencia que existe en el nuevo mercado global.

Alfa Romeo tiene el SUV Stelvio como finalista en la categoría de Vehículo Utilitario del Año, que fue creada hace un año precisamente para reconocer la importancia de los crossovers y SUV y marcar una clara diferencia con la Camioneta del Año, en la que ahora sólo participan pick ups o los pocos vehículos de pasajeros que todavía se fabrican sobre plataformas de pick ups.

Alfa Romeo Stelvio compite contra Volvo XC60 – ganador del Premio Auto del Año en Japón -, y contra Honda Odyssey, que por su parte podrían hacer su propia historia, ya que Volvo ganó con XC90 en 2016 y Honda tiene una racha de dos años consecutivos con – por lo menos -, un premio, con el Civic en 2016 y con Ridgeline en 2017.

En la categoría del Auto del Año, Kia aparece por primera vez en su historia con el Kia Stinger, el modelo más alemán de la firma coreana, que compite contra el Honda Accord y el Toyota Camry.

Finalmente, en la categoría Camioneta del Año, los finalistas son: Chevrolet Colorado ZR2, Ford Expedition y Lincoln Navigator, que son los únicos tres vehículos elegibles en la categoría.

Mi voto NACTOY 2018 … es secreto

Edfectivamente, mi voto NACTOY 2018 es secreto. Y es que el proceso de votación para seleccionar a los nueve finalistas arracó en septiembre, cuando el Panel de Jurados -. integrado por 60 periodistas profesionales especializados en la industria automotriz de Estados Unidos y Canadá-, votó para reducir la primera lista de candidatos a los semifinalistas.

Tras una jornada de Test Drives de los vehículos sobrevivientes, que tuvo lugar en Detroit en octubre, se realizó la segunda ronda de votación para elegir a los tres finalistas de cada categoría.

Finalmente, los integrantes del jurado estamos dentro del plazo para votar por los ganadores con un formato en el que debemos repartir 10 puntos por categoría, ya sea otorgando los 10 puntos a un sólo finalista o repartirlos entre los tres.

Los ganadores Premios al Mejor Auto, Camioneta y SUV del Año NACTOY 2018, serán anunciados en enero durante el Auto Show Internacional de Norteamérica en Detroit.

¿Si pudieras votar, cómo repartirías los puntos en cada categoría?

Finalistas Auto, Camioneta y Vehículo Utilitario NACTOY 2018

A continuación la lista de finalistas y semifinalistas a los premios North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY 2018).

Finalistas Auto del Año NACTOY 2018

Honda Accord

Kia Stinger

Toyota Camry

Semifinalistas

Alfa Romeo Giulia

Audi A5 Sportback

BMW 5-series

Honda Clarity

Hyundai Ioniq

Lexus LC500

Porsche Panamera

Subaru Impreza

Tesla Model 3

Finalistas Camioneta del Año

Chevrolet Colorado ZR2

Ford Expedition

Lincoln Navigator

Finalistas Vehículo Utilitario del Año

Alfa Romeo Stelvio

Honda Odyssey

Volvo XC60

Semifinalistas

Audi Q5/S5

BMW X3

Buick Enclave

Chevrolet Equinox

Chevrolet Traverse

GMC Terrain

Jeep Compass

Kia Niro

Land Rover Discovery

Land Rover Range Rover Velar

Mazda CX-5

MINI Countryman

Nissan Rogue Sport

Subaru Crosstrek

Toyota CH-R

Volkswagen Atlas

Volkswagen Tiguan

El año pasado, Chevrolet Bolt EV, Chrysler Pacífica y Honda Ridgeline fueron los ganadores de los premios Auto, Camioneta y Ganadores Utility 2017.

Javier Mota, Editor en Jefe de Autoproyecto.com, es miembro del Jurado del North American Car and Truck of the Year 2018.