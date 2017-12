Sorbos festivos

Tragos para una fiesta de fin de año a lo grande

¿Tienes lista la cena de año nuevo pero no has pensado en las bebidas para acompañarla? No te preocupes, Israel Díaz, mixólogo propietario de Alquimista Cocktail Room, te comparte recetas con vodka, mezcal, tequila y vino tinto para que no falles en darle gusto a todos tus invitados.

Sangre cora

Rinde: 1 porción

Ingredientes:

Infusión de jamaica (30 porciones):

500 gramos de flor de jamaica

5 litros de agua

3 varas de canela

5 clavos de olor

1 trozo de jengibre

2 kilos de azúcar

1 botella de vino tinto

1 botella de tequila de 750 mililitros

Coctel:

50 mililitros de tequila

60 mililitros de infusión de jamaica

1 dash de jugo de limón

Hielo

Brocheta de frambuesa y zarzamora para adornar

1 vara de canela encendida para adornar

Preparación:

Infusión de jamaica:

Cocer la jamaica en agua junto con las especias y azúcar durante 1 hora. Enfriar.

Coctel:

Colocar los ingredientes en un vaso mezclador y agitar.

Verter a un vaso rocas con hielo y decorar los frutos rojos y canela. También se puede poner flor de jamaica caramelizada como garnish.

Oaxaca in the bar

Rinde: 1 porción

Ingredientes:

50 mililitros de mezcal

30 mililitros de jugo de arándano

30 mililitros de jugo de piña

5 hojas de hierbabuena, más las necesarias para decorar

15 mililitros de jugo de limón

1 cucharada de azúcar

Hielo

1 vara de canela para ahumar

Arándanos deshidratados para decorar

1 trozo de naranja deshidratada para decorar

Preparación:

Poner todos los ingredientes en un vaso mezclador y agitar con vigor.

Aparte, encender la vara de canela y cubrir con un vaso para ahumarlo e impregnarlo; verter hielo al vaso y luego la bebida.

Decorar con arándanos deshidratados, hojas de hierbabuena y un trozo de naranja deshidratada.

Bésame mucho

Rinde: 1 porción

Ingredientes:

5 hojas de albahaca, más las necesaria para decorar

15 mililitros de jugo de limón

2 cucharas de azúcar

45 mililitros de vodka

Hielo picado

Agua mineral

Angostura bitter

1 rodaja de limón para decorar

PREPARACIÓN

Poner albahaca, jugo de limón y azúcar en un vaso mezclador; macerar y añadir el vodka y hielo, agitar vigorosamente.

Verter a un vaso con hielo picado, agregar agua mineral y unas gotas de angostura al tope para dar un rico amargor.

Decorar con una rodaja de limón (puede ser limón amarillo deshidratado) y hojas de albahaca.

Hot Johnnie

Rinde: 1 porción

Ingredientes:

½ caballito de whisky escocés añejado en barricas de vino

½ caballito de vino tinto Tempranillo

1 cucharada de triple sec

1 cucharada de jugo de limón amarillo

1 cucharada de jarabe de canela

4 cucharaditas de té earl grey

Garnitura:

2 media rodaja de naranja

2 media rodaja de limón amarillo

Nuez moscada rallada

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes y calentar durante 2 minutos. Servir en una taza y decorar con la naranja, el limón y la nuez moscada.

Cup of wine

Rinde: 1 porción

Ingredientes:

1 caballito de whisky escocés añejado en barricas de vino

1 1/3 de caballito de té pu-erh masala chai

4 cucharaditas de jarabe de vanilla

1 cucharadita de jugo de limón amarillo

2 dashes de aromatic bitter

Garnitura:

1 twist de limón amarillo

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes y servir con hielo en un vaso old fashioned. Decorar con un twist de limón amarillo.

Irish Christmas

Rinde: 1 porción

Ingredientes:

2 cucharadas de crema de avellanas

1½ caballitos de leche deslactosada

1 caballito de whisky escocés añejado en barricas de vino

2 dashes de tobacco bitter

Ceniza de chile

Preparación:

Calentar la leche con la crema de avellana hasta integrar. Apagar el fuego y añadir el whisky y el amargo. Servir en una copa para café irlandés y espolvorear un poco de ceniza de chile