Ruby Vizcarra, la modelo mexicana que desafía al mundo

En ocasiones la gente cree que soy un maniquí ❤ #fotografía @pablo_carrillo #makeup @maruzenmakeup #modelo #albina #albinism #albinismo #albino #albinomodel #blanca #sesión #beautiful #arte#art #modeloalbina #rubyvizcarra #angel #fantasy #muñeca #doll #vestido #pose #porcelana #zapatillas #model #love #photography #estudio #hielo

A post shared by Ruby Vizcarra (@rubyalbinomodel) on Jan 1, 2018 at 8:36pm PST