El impresionante y emotivo anillo de compromiso de Paris Hilton

Un diamante de película

Históricamente, Paris Hilton ha sido una de las celebridades más obsesionadas con el lujo, las marcas y el ‘brilli-brilli’ y su anillo de compromiso -el tercero que recibe a lo largo de su vida- debía mantenerse a la altura de sus exclusivos gustos. En ese sentido, su futuro espero Chris Zylka parece conocer de sobra a la empresaria y DJ, ya que estas navidades la sorprendió poniéndose de rodillas en las pistas de Aspen y ofreciéndole una impresionante joya diseñada por el experto en piedras preciosas Michael Greene, con quien el actor colaboró estrechamente para crear el impresionante anillo valorado en dos millones de dólares.

“En algún momento, Paris le dijo a Chris que le gustaba mucho el diamante en forma de pera de su madre, y eso era lo que él tenía en mente cuando vino a hablar conmigo. Así que la idea surgió de él y, en último caso, de ella. Estuvo investigando un poco, y al final fue todo idea suya. Es un chico listo y pasa mucho tiempo con la familia de ella, y creo que se di cuenta de lo mucho que le gustaba el anillo de su madre”, comentaba Greene a People.

En el caso de Paris, se trata de la tercera ocasión en que comienza a planear su paso por el altar -anteriormente estuvo comprometida con Jason Shaw en 2003 y con Paris Latsis 2005-, aunque el hecho de que no sea una novedad para ella no parece haberle restado un ápice de emoción a la experiencia.

“Estoy muy contenta de estar comprometida con el amor de mi vida y con mi mejor amigo. Nunca antes me había sentido tan feliz, segura y querida. Es el hombre perfecto para mí, en todos los sentidos, y me ha demostrado que los cuentos de hadas se hacen realidad. Me emocioné mucho y me pilló completamente por sorpresa; le dije que sí inmediatamente”, aseguraba la DJ tras anunciar su compromiso a la revista People. “El anillo era precioso y yo no podía parar de temblar mientras me lo ponía. Es el anillo más bonito que he visto nunca”.