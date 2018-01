El portero español Víctor Valdés desaparece misteriosamente de redes sociales

En varias ocasiones, el exjugador del Barcelona y campeón del mundo con España había renegado de su profesión

El portero español Víctor Valdés, que vivió sus mejores momentos con el Barcelona y se consagró campeón del mundo con España en 2010 desapareció de forma abrupta de las redes sociales y sólo dejó un mensaje en su cuenta de Instagram, que deja en suspenso su futuro inmediato.

Valdés borró prácticamente todos los contenidos que había publicado con anterioridad en su cuenta establecida como vicvaldes1 y sólo agregó la imagen de una carretera con un atardecer en el fondo, aomcpañado por un texto en el que se lee “Gracias por todo“.

En varias ocasiones, Víctor Valdés había manifestado su inconformidad por ser portero de fútbol, incluso, llegó a decir que si volviera a nacer no asumiría ese rol en el fútbol.

“Me hicieron creer que tenía talento, pero no es un camino fácil y no me ha compensado todos los años de sufrimiento”, llegó a declarar el cancerbero.

“Un día se apagará la luz y, cuando lo haga, espero que no me encuentren”, también llegó a decir Valdés, razón por la que se cree que a través de las redes sociales se despidió definitivamente de su carrera y de sus seguidores.

Marc Batra, excompañero de Víctor Valdés, le dedicó un mensaje a través de Twitter en el que compartió fotografrías donde ambos aparecen portando la playera del Barcelona.

Víctor Valdés jugó con el Barcelona desde 2002 hasta 2014 y ganó 14 títulos nacionales y siete internacionales. Además de la Copa del Mundo con España, conquistó la Eurocopa en 2012.

En 2014 fichó con el Manchester United, pero no tuvo la misma continuidad que con el conjunto blaugrana. También militó en el Standard de Lieja de Bélgica y finalmente con el Middlesbrough de la Premier League, donde ya no disputó los últimos siete partidos del equipo por una lesión y por lo que se piensa, dejó las canchas de manera definitiva.