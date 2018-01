Resolución pide que echen al senador estatal Tony Mendoza de la legislatura

Varias exempleadas y becarias han acusado a Mendoza de acoso sexual

La legislatura estatal de California resumió sus operaciones este miércoles y parece que el escándalo de acoso sexual en Sacramento sigue vigente.

Una de las primeras cosas que se espera se discuta esta tarde es una resolución presentada por el senador estatal Andy Vidak (R-Hanford) que pide la expulsión de su colega, Tony Mendoza (D-Artesia), a quien varias exempleadas han denunciado por acoso sexual.

El ha negado esto y tampoco ha renunciado, como lo hicieron al final del año pasado el asambleísta Raúl Bocanegra (D-Pacoima) y Matt Dababneh (D-Woodland Hills), que también fueron acusados de lo mismo.

En su resolución, Vidak dice que “como en los casos de los exsenadores (Roderick) Wright, (Leland) Yee y (Ron) Calderón, se espera que los líderes demócratas del Senador intenten darle a Mendoza una vacación pagada mientras piden su suspensión”.

Señala que por semanas Mendoza tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y renunciar.

“Una suspensión simple, con o sin paga, es débil. Dos empleados del Senado han sido despedidos, un empleado de la Universidad Estatal de Sacramento esta en ‘licencia indefinida’, y tres empleadas han sido impactadas, sin embargo Mendoza mantiene su posición como Senador”, recalca la moción de Vidak.

“Los nueve años en que Mendoza ha tenido un patrón de aprovecharse de mujeres jóvenes que trabajan en sus oficina no está en disputa y se le ha advertido numerosas veces. El Senado debería dejar de ser un habilitador”, continúa.

“El no tiene derecho al llamado ‘debido proceso’ en esto, ya que server en la Legislatura es un privilegio, no un derecho”, termina la resolución de Vidak, quien también culpa al liderazgo del Senado por no pedir la renuncia de Mendoza.

La expulsión del senador estatal que representa Artesia y áreas vecinas requeriría el voto de dos tercios del Senado.

El mes pasado, el presidente del Senado estatal, Kevin de León (D-Los Ángeles) y excompañero de casa de Mendoza, indicó que le pidió a éste que tomara una licencia administrativa, pero que declinó.

Por su parte, en un comunicado, Mendoza criticó el proceso de investigación de casos de acoso sexual en el Capitolio y pidió que se autorice al Buro de Auditorías Estatales revisar las quejas presentadas desde 2000.

Según él, el proceso de investigación sobre alegatos de acoso sexual en Sacramento no funciona ni para las acusadoras, ni para el acusado.

“Este pedido no tiene que ver con retrasar, obstruir o impedir la investigación en contra de mí u otros, sino asegurar que las agendas políticas, parcialidades, acciones disparatadas y otras prácticas en cualquiera de las cámaras no empañen los nuevos procesos que se están estableciendo”, indicó Mendoza en la misiva.

Todo esto llega mientras una exempleada de Mendoza presentó una queja en su contra ante el Senado de California.

Adriana Ruelas, quien ha trabajado por largo tiempo en el Capitolio y es la exdirectora legislativa de Mendoza, alega que el Senado la despidió a ella y a otras dos personas en septiembre después que se quejaron ante sus superiores y el Departamento de Recursos Humanos sobre el comportamiento inapropiado de Mendoza hacia una joven mujer asignada a su oficina del Capitolio a través de un programa de becarios de la Universidad Sacramento State.

El Senado ha negado que haya una conexión entre las quejas y los despidos, argumentando que los empleados se quejaron del comportamiento de Mendoza solo después de haber sido despedidos.

Ruelas detalló sus alegatos de discriminación en la queja que presentó con el Departamento de Justicia Laboral y de Vivienda, uno de los primeros pasos antes de presentar una demanda.

Exempleados dijeron que Mendoza invitó a una joven pasante a su casa para ayudarle con su curriculum vitae y la invitó a quedarse con él en su hotel durante un evento político.

El Sacramento Bee también reportó que una becaria de 19 años relató que Mendoza le dio alcohol en un cuarto de hotel de Anaheim durante una convención política en 2008. Otra exayudante acusó a Mendoza de enviarle mensajes de texto después de horas de oficina e invitarla a comer en privado con él y asistir a un evento político en Pebble Beach, a pesar que ella estaba casada.

Mendoza, casado y padre de cuatro hijos, ha negado haber cometido algo indebido.