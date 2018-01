Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Las fiestas del Día de Reyes se toman Los Angeles esta semana

Viernes 5

Reyes Magos en el consulado

El Consulado General de México en Los Angeles (2401 W. 6th St., Los Angeles) llevará a cabo la celebración del Día de los Reyes Magos, un evento gratuito al que pueden asistir los niños con sus papás. Habrá juegos, regalos, chocolate caliente, libros y la tradicional rosca de reyes. De 5 a 8 pm, o hasta agotar existencias. Gratis. Informes (213) 351-6827.

Día de Reyes en Lynwood

La Plaza México (3100 E. Imperial Hyw., Lynwood) tendrá una celebración del Día de los Reyes Magos en la que estarán presentes estos personajes para que los niños los saluden y se tomen fotos con ellos. Estará como anfitrión el locutor Eddie Piolín Sotelo, quien entregará regalos a los niños. También habrá rosca de reyes gratis (ambos hasta agotar existencias). El evento es gratuito. De 4 a 6 pm. Informes plazamexico.com.

Paseo de año nuevo

La organización Walk Bike Burbank realizará el New Year’s Ride en el sendero para bicicletas del río de Los Angeles, que comenzará en el museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) a las 9:30 am. Será un paseo de ida y vuelta al mismo lugar. Los ciclistas pueden llevar su propio almuerzo o pueden comprarlo en el restaurante del museo al terminar el recorrido. Se proveerá el mapa del paseo el día del evento. Gratis. Para toda la familia. Informes walkbikeburbank.com.

Eventos de Star Wars

Además de exhibirse “Star Wars: The Last Jedi”, la más reciente cinta de esta saga, los asistentes a El Capitán Theatre podrán ver el totalmente nuevo show de Laser Lightsaber antes de cada proyección de la película. También están en exposición varios de los trajes originales que se usaron en este filme. Funciones durante todo el día (consultar la página oficial). Termina el 28 de enero. Boletos $15 a $28. Informes elcapitantheatre.com.

Música norteña

Los chicos de Intocable vienen a reponer el show que dejaron pendiente hace unos meses debido a la enfermedad de su vocalista, Ricky Muñoz. Los boletos del concierto pasado serán válidos para este show. La banda de Zapata, Texas, presentará en su gira “Highway”, el disco más nuevo de su carrera. 8 pm, en el Dolby Theatre (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles). Boletos $40 a $100. Informes (323) 308-6300 y dolbytheatre.com.

Domingo 7

Arte para niños

Para celebrar la culminación de la exhibición “How to Make the Universe Right”, el Fowler Museum at UCLA (308 Charles E. Young Dr., N, Los Angeles) realizará el evento Kids in the Courtyard: Painting with Music, en el que los niños que asistan aprenderán sobre los instrumentos de Vietnam y del sur de China. Luego de encontrar inspiración en las galerías, crearán una acuarela mientras escuchan la música de varias partes del mundo. 1 a 4 pm. Gratis. Informes (310) 825-4361 y fowler.ucla.edu.

Cine familiar

La serie de cine Family Flicks, que presenta el UCLA Film and Television Archive en el museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta el semidocumental “Alamar”, una cinta rodada en México en el área conocida como Banco Chinchorro, donde se ubica el arrecife de coral más grande de ese país. En español e italiano con subtítulos en inglés. Es apto para niños de 4 años en adelante. Del director Pedro González-Rubio. Con Jorge Machado, Natan Machado Palombini, Nestór Marín y Garza Silvestre. Entrada gratis. 11 am. Informes cinema.ucla.edu/events/family-flicks.

Martes 9

Conversación con los artistas

La exhibición “South of the Border”, que está montada en la galería Loft at Liz’s (453 S. La Brea Ave., Los Angeles), aborda el controversial y tan actual tema de la inmigración a través de los ojos de diez artistas, entre ellos Lili Bernard, Marisa Caichiolo, Pablo Cristi, Joel García, Óscar Magallanes, Maja, Poli Marichal, Andrés Montoya y Sandy Rodríguez. A unos días de su cierre, habrá una conversación con varios de los creadores, de 7 a 10 pm. Gratis. Informes (323) 939-4403 y theloftatlizs.com/south-of-the-border.

Miércoles 10

‘Aladdin’ en Hollywood

“Aladdin”, uno de los musicales más aclamados de Broadway, en el que se narra el drama de una princesa que no quiere seguir los deseos de su padre casarse con un rico y poderoso, llegará al Pantages Theatre (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles). La temporada termina el 31 de marzo. Del mismo productor que “The Lion King”. Consultar la página oficial para saber de los días y horarios disponibles. Se recomienda para niños de seis años en adelante. Estrena hoy 8 pm. Boletos $35 a $165. Informes (800) 982-2787 y hollywoodpantages.com.