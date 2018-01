El ‘Los Angeles Art Show’ tendrá un toque muy latinoamericano

La importante feria de arte incluye las obras de varios artistas hispanos sobresalientes

Este año, el Los Angeles Art Show tendrá un componente distinto de las versiones anteriores.

Además de la participación de instituciones de arte como el Museo de Arte Latino Americano de Long Beach y el UCLA Art|Sci Center, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara “sacará” los murales de José Clemente Orozco de esa ciudad mexicana para mostrarlos por primera vez en Estados Unidos.

“Será a través de una plataforma virtual en forma de video”, dijo Marisa Caichiolo, curadora de varias instalaciones y presentaciones procedentes de Latinoamérica. “La propuesta de sacarlos a la calle, incorporando nueva tecnología, es que la gente tenga esa experiencia [de verlos] al entrar a una sala”.

“Metaphysical Orozco”, como se titula la muestra, incluye las obras que adornan las paredes del Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Cultural Cabañas.

La feria, que comienza el miércoles con un evento de inauguración, para luego abrir sus puertas al público del 11 al 15 de enero en el Convention Center de Los Angeles, celebra su vigesimotercera edición. En esta ocasión participan más de cien galerías procedente de más de 18 países, entre ellos México, China, Japón, Francia e Inglaterra.

Algunos de los artistas latinoamericanos que figuran en esta ocasión están Antuán Rodríguez, Leyla Cárdenas, Ramiro Gómez y Raphael Montañez Ortiz.

Desde su creación, esta feria, en la que mayormente se exponen las obras para su venta, se ha convertido en una de las más grandes del país. La visitan en promedio 75 mil personas en los cuatro días de su duración.

Aunque desde hace cuatro años, explicó Caichiolo, se agregó un espacio para que museos locales expusieran sus exhibiciones. Por ejemplo, el MoLAA mostrará “Aporías Móviles”, de la argentina Nuna Mangiante.

Por su parte, Chon Noriega curó varios proyectos de LACMA y del Centro de Investigación y Estudios Chicanos de UCLA, entre ellos “Especular”, de la colombiana Leyla Cárdenas, y las obras “If you Drink Hemlock, I shall drink it with you” y “A Beautiful Death”, de Daniel Joseph Martínez.

“Es una feria que ha tenido una trascendencia y perdurabilidad por más de 20 años”, dijo Caichiolo. “No solo ha crecido, sino que ha tenido una metamorfosis […] que refleja las pequeñas ‘islas’ que forman Los Angeles”.

En detalle

Qué: Los Angeles Art Show

Cuándo: del miércoles al 15 de enero

Dónde: Los Angeles Convention Center, 1201 S. Figueroa St., Los Ángeles

Cómo: entrada de $30 a $250; informes LAArtShow.com