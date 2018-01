“Brujo Mayor” asegura que Shakira es víctima de brujería

Tampoco tiene buenos augurios para José José

A juzgar por las predicciones de “El Brujo Mayor”, la brujería en el mundo del espectáculo es una práctica popularizada.

En una conferencia este jueves en México en el que ofreció sus predicciones para el 2018, Antonio Vázquez indicó que la enfermedad en las cuerdas vocales de la artista habría sido resultado de un acto de brujería.

“Ahí hay un caso extraordinario, no me gusta mucho hablar de estas cosas, pero yo siento que ahí hay una brujería en contra de ella, está muy raro, es muy joven y muy saludable y de repente ya no puede cantar”, dijo Vázquez cuando fue cuestionado sobre la salud de la cantante “No creo que se recupere”, anticipó.

En noviembre, la colombiana anunció la cancelación de su gira “El Dorado” debido a su padecimiento.

Pero, el conjunto de prácticas mágicas, también habría afectado al cantante José José.

“Está muy grave. Yo tuve la oportunidad de convivir con él cuando vivía en Miami hace siete u ocho años y era terriblemente fuerte lo que estaba pasando. Lo acaban de operar otra vez, está muy mal, pero qué bueno que le estén dando trabajo otra vez. Ahora ya no es un gran artista, pero es que tiene una tremenda carga con su mujer, la ama mucho, pero es una carga”, dijo.

“Por eso está enfermo, por eso su esposa está enferma, no creo que salga bien de esta enfermedad, porque le hacen brujería“, argumentó.

El esotérico fue más lejos al señalar a Anel, la exesposa del cantante, como la persona detrás del trabajo.

El cantante lucha contra el cáncer de pancreas desde marzo de 2017. En diciembre pasado, fue ingresado en un hospital mexicano debido a una neumonía no vinculada con el tumor.

Previamente fue sometido a varias operaciones para reparar sus cuerdas vocales.