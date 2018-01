Un hombre arriesga su vida para salvar a otro, justo antes de que explote el auto

Un acto de buena voluntad y, en este caso heroíco, salvo la vida de una persona sin hogar

Un buen samaritano salvó la vida de un hombre cuando su automóvil se incendió el viernes, en Indianápolis.

Scott Cook estaba trabajando cuando vio que un automóvil estacionado comenzó a humear.

Inmediatamente, detuvo lo que estaba haciendo y corrió hacia el auto. Comenzó a golpear la puerta y la ventana con la esperanza de despertar al hombre. Afortunadamente, tuvo éxito y sacó al hombre momentos antes de que la parte delantera del automóvil estallara en llamas.

“Solo sabía que había un hombre durmiendo en el auto y quería sacarlo antes de que sucediera algo malo”, le dijo Scott a WRTV Indianápolis. “No lo considero heroico de ninguna manera”.

Scott tenía un extintor de incendios y lo usó todo para apagar las llamas hasta que los bomberos llegaron a la escena.

A pesar de no sentirse como un héroe, no hay ninguna duda de que Scott lo fue para este hombre. Sin sus valientes acciones, el vagabundo podría no haber sobrevivido.

Los bomberos pudieron apagar las llamas y abrigaron al hombre durante la noche.

Los funcionarios de Wayne confirmaron que el hombre en el auto no tenía hogar y se solicitó asistencia para ayudarlo a obtener refugio.